Прогноз погоды во Львове на завтра 12 января

Метель. Фото: УНИАН

Погода во Львове и области завтра, 12 января, ожидается облачной. Синоптики предупреждают о сильной метели и морозе.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии в Telegram.

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Прогноз погоды во Львове и области на 12 января

В течение дня ожидается снег, а по югу территории — значительный. На дорогах будет гололедица.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, а местами порывы до 20 м/с, а также метель.

Прогноз погоды в Украине на 12 января. Фото: Meteoprog

Температура воздуха по области ночью -1...-6 °C, днем от -3...+2 °C. Во Львове будет -3...-5 °C, днем 0...-2 °C.

Опасные метеорологические явления

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за гололеда, порывов 15-20 м/с, метели и значительного снега.

Опасные метеорологические явления во Львове и области 12 января. Фото: Львовский РЦГМ

Напомним, в Харькове завтра ожидается слабый туман. Синоптики предупреждают о гололедице.

Также на Земле сегодня не ожидается существенных магнитных бурь. В течение суток геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня.