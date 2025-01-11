Прогноз погоды во Львове на завтра 12 января

Метель заметет Львов — прогноз погоды на завтра
Погода во Львове и области завтра, 12 января, ожидается облачной. Синоптики предупреждают о сильной метели и морозе.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии в Telegram.
Прогноз погоды во Львове и области на 12 января
В течение дня ожидается снег, а по югу территории — значительный. На дорогах будет гололедица.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, а местами порывы до 20 м/с, а также метель.
Температура воздуха по области ночью -1...-6 °C, днем от -3...+2 °C. Во Львове будет -3...-5 °C, днем 0...-2 °C.
Опасные метеорологические явления
Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за гололеда, порывов 15-20 м/с, метели и значительного снега.
Напомним, в Харькове завтра ожидается слабый туман. Синоптики предупреждают о гололедице.
Также на Земле сегодня не ожидается существенных магнитных бурь. В течение суток геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня.
Читайте Новини.LIVE!