Грип у Львові 2025 — скільки хворих і що радять лікарі

Жінка хвора на грип. Фото: Seznam Zpravy

Станом на лютий 2025 року у Львові та Львівській області спостерігається зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). За даними Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, протягом останнього тижня зареєстровано 12 771 випадок захворювання, що на 1 925 більше, ніж попереднього тижня. Епідемічний поріг перевищено на 19,6%.

Як застерегтись від хвороби та не потрапити у зону ризику, розповіла у коментарі Новини.LIVE головна державна санітарна лікарка Львівщини Наталії Іванченко-Тімко.

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Статистика захворюваності

Діти: 55,3% від загальної кількості хворих. Найбільш уражена вікова група 5-14 років (31%).

Дорослі: 25,7% хворих у віковій категорії 30-64 роки.

За словами головної державної санітарної лікарки Львівської області Наталії Іванченко-Тімко, серед госпіталізованих з ускладненнями 80 дітей, що більше, ніж попереднього тижня. Найбільше випадків зафіксовано у Львівському та Яворівському районах.

"В той самий час на коронавірус захворіло лише 9 мешканців Львівщини, а серед інших хворих переважає вірус типа А, В, аденовірус та риновірус", — каже Іванченко.

Також, за минулий тиждень зареєстровано два летальні випадки серед 67-річних чоловіків із супутніми захворюваннями.

"Вперше від початку цього епідсезону зареєстровано два летальних випадки внаслідок грипу. Це двоє чоловіків віком 67 років, які мали вже низку хронічних недуг. Один випадок стався в Дрогобицькому районі, другий в Золочівському районі", — додає лікарка.

До слова, медики наголошують на важливості вакцинації як ефективного засобу профілактики грипу. Також рекомендується дотримуватися заходів особистої гігієни, уникати масових скупчень людей та при перших симптомах захворювання звертатися до лікаря.

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