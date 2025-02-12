Грипп во Львове 2025- сколько больных и что советуют врачи

Женщина больна гриппом. Фото: Seznam Zpravy

По состоянию на февраль 2025 года во Львове и Львовской области наблюдается рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). По данным Львовского областного центра контроля и профилактики болезней, в течение последней недели зарегистрировано 12 771 случай заболевания, что на 1 925 больше, чем на предыдущей неделе. Эпидемический порог превышен на 19,6%.

Как предостеречься от болезни и не попасть в зону риска, рассказала в комментарии Новини.LIVE главный государственный санитарный врач Львовщины Натальи Иванченко-Тимко.

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Статистика заболеваемости

Дети: 55,3% от общего количества больных. Наиболее поражена возрастная группа 5-14 лет (31%).

Взрослые: 25,7% больных в возрастной категории 30-64 года.

По словам главного государственного санитарного врача Львовской области Натальи Иванченко-Тимко, среди госпитализированных с осложнениями 80 детей, что больше, чем на предыдущей неделе. Больше всего случаев зафиксировано во Львовском и Яворивском районах.

"В то же время на коронавирус заболело только 9 жителей Львовщины, а среди других больных преобладает вирус типа А, В, аденовирус и риновирус", — говорит Иванченко.

Также, за прошедшую неделю зарегистрировано два летальных случая среди 67-летних мужчин с сопутствующими заболеваниями.

"Впервые с начала этого эпидсезона зарегистрировано два летальных случая вследствие гриппа. Это двое мужчин в возрасте 67 лет, которые имели уже ряд хронических недугов. Один случай произошел в Дрогобычском районе, второй Золочевском районе", — добавляет врач.

К слову, медики отмечают важность вакцинации как эффективного средства профилактики гриппа. Также рекомендуется соблюдать меры личной гигиены, избегать массовых скоплений людей и при первых симптомах заболевания обращаться к врачу.

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