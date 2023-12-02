Кидався на людей — на Львівщині п'яний прокурор спричинив ДТП

Львівський прокурор під час ДТП. Фото: LVIV.MEDIA

На Львівщині біля міста Кам’янка-Бузька сталася аварія через зіткнення двох елітних позашляховиків Subaru Outback та Audi Q7. Водієм автівки, яка виїхала на зустрічну смугу, був прокурор Львівської обласної прокуратури.

Про це пише видання LVIV.MEDIA, посилаючись на джерела у правоохоронних органах.

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Варто зазначити, що інформацію про цю ДТП не повідомили ні у поліціъ, ні в Державному бюро розслідувань.

Подробиці ДТП з місцевим прокурором

Проте журналісти розшукали свідків аварії, які анонімно розповіли деталі інциденту.

"За інформацією очевидців, аварія сталася близько 18:30 біля Кам’янки-Бузької. Водій Subaru Outback, який їхав трасою до Львова зі сторони Луцька, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся із Audi Q7. Внаслідок аварії водії не постраждали, проте автомобілі розбиті вщент", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за кермом Subaru був прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури Олександр Чухрій. У прокуратурі він вже з 2012 року.

Був напідпитку

За словами одного зі свідків, Чухрій поводився агресивно та намагався втекти з місця аварії.

"Поліція прибула на місце і запропонувала Олександру Чухрію пройти тест на алкогольне сп’яніння, проте той відмовився. Після цього прокурора супроводили у лікарню, щоб він здав аналіз там, однак і в лікарні Чухрій не захотів цього робити. Як стверджують очевидці, Олександр Чухрій мав видимі ознаки алкогольного сп’яніння", — додали у матеріалі.

Свідок запевнив, що прокурор намагався дзвонити знайомим адвокатам та поліцейським.

"Він був п’яний в "хлам". Хотів втікати з місця події, замахувався на людей. Він набирав адвокатів, поліцейських різних. Від нього так несло перегаром", — наголосив він.

Джерела у правоохоронних органах заявили, що співробітники групи реагування патрульної поліції склали протокол щодо порушення правил дорожнього руху, яке спричинило пошкодження автомобілів.

Нагадаємо, у центрі Києва в п'ятницю, 1 грудня, сталася смертальна ДТП на вулиці Старановодницькій. Внаслідок аварії загинули двоє людей.