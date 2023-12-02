Бросался на людей — во Львовской области пьяный прокурор спровоцировал ДТП

Львовский прокурор во время ДТП. Фото: LVIV.MEDIA

Во Львовской области возле города Каменка-Бугская произошла авария из-за столкновения двух элитных внедорожников Subaru Outback и Audi Q7. Водителем автомобиля, который виехал на встречную полосу, был прокурор Львовской областной прокуратуры.

Об этом пишет издание LVIV.MEDIA, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

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Следует отметить, что информацию об этом ДТП не сообщили ни в полиции, ни в Государственном бюро расследований.

Подробности ДТП с местным прокурором

Однако журналисты разыскали свидетелей аварии, анонимно рассказавших детали инцидента.

"По информации очевидцев, авария произошла около 18:30 возле Каменки-Бугской. Водитель Subaru Outback, который ехал по трассе во Львов со стороны Луцка, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Audi Q7. В результате аварии водители не пострадали, однако автомобили разбиты вдребезги", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за рулем Subaru находился прокурор первого отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствам следователей Территориального управления Государственного бюро расследований Львовской областной прокуратуры Александр Чухрий. В прокуратуре он уже с 2012 года.

Был в состоянии алкогольного опьянения

По словам одного из свидетелей, Чухрий вел себя агрессивно и пытался скрыться с места аварии.

"Полиция прибыла на место и предложила Александру Чухрию пройти тест на алкогольное опьянение, однако тот отказался. После этого прокурора сопровождали в больницу, чтобы он сдал анализ там, однако и в больнице Чухрий не захотел этого делать. Как утверждают очевидцы, Александр Чухрий имел видимые признаки алкогольного опьянения", — добавили в материале.

Свидетель заверил, что прокурор пытался звонить знакомым адвокатам и полицейским.

"Он был пьяный в "хлам". Хотел бежать с места происшествия, замахивался на людей. Он набирал адвокатов, полицейских разных. От него так несло перегаром", — подчеркнул он.

Источники в правоохранительных органах заявили, что сотрудники группы реагирования патрульной полиции составили протокол о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло повреждение автомобилей.

Напомним, в центре Киева в пятницу, 1 декабря, произошло смертельное ДТП на улице Старановодницкой. В результате аварии погибли два человека.