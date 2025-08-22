Погода у Львові 23 серпня — прогноз на завтра

Кінець літа наближається — яка погода буде у Львові завтра
У Львові вже відчувається наближення осені. Передостання субота серпня обіцяє бути хмарною з проясненнями, але без опадів.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Львові 23 серпня
У суботу, 23 серпня, опадів не прогнозується. Небо у цей день будет переважно ясне, але з незначною хмарністю.
Температура вночі коливатиметься від +6 до +11 °С, вдень повітря прогріється до +16…+21 °С.
Вітер переважно західного напрямку, зі швидкістю 3 м/с, подекуди з поривами до 9 м/с.
