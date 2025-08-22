Відео
Кінець літа наближається — яка погода буде у Львові завтра

Кінець літа наближається — яка погода буде у Львові завтра

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 19:10
Погода у Львові 23 серпня — прогноз на завтра
Люди в місті. Фото: Новини.LIVE

У Львові вже відчувається наближення осені. Передостання субота серпня обіцяє бути хмарною з проясненнями, але без опадів.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Читайте також:

Погода у Львові 23 серпня

У суботу, 23 серпня, опадів не прогнозується. Небо у цей день будет переважно ясне, але з незначною хмарністю.

Температура вночі коливатиметься від +6 до +11 °С, вдень повітря прогріється до +16…+21 °С.

Вітер переважно західного напрямку, зі швидкістю 3 м/с, подекуди з поривами до 9 м/с.

Погода у Львові 23 серпня - прогноз
Прогноз погоди у Львові на 23 серпня. Фото: meteofor.com.ua

Нагадаємо, астросиноптики попередили українців про спалахи на Сонці та чи можуть вони вплинути на самопочуття.

А також Укргідрометцентр та Наталка Діденко спрогнозували, у яких областях варто чекати дощі та град.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
