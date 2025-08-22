Погода во Львове 23 августа - прогноз на завтра

Люди в городе. Фото: Новини.LIVE

Во Львове уже чувствуется приближение осени. Предпоследняя суббота августа обещает быть облачной с прояснениями, но без осадков.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода во Львове 23 августа

В субботу, 23 августа, осадков не прогнозируется. Небо в этот день будет преимущественно ясное, но с незначительной облачностью.

Температура ночью будет колебаться от +6 до +11 °С, днем воздух прогреется до +16...+21 °С.

Ветер преимущественно западного направления, со скоростью 3 м/с, местами с порывами до 9 м/с.

Прогноз погоды во Львове на 23 августа. Фото: meteofor.com.ua

