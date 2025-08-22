Погода во Львове 23 августа - прогноз на завтра

Конец лета приближается — какая погода будет во Львове завтра
Во Львове уже чувствуется приближение осени. Предпоследняя суббота августа обещает быть облачной с прояснениями, но без осадков.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода во Львове 23 августа
В субботу, 23 августа, осадков не прогнозируется. Небо в этот день будет преимущественно ясное, но с незначительной облачностью.
Температура ночью будет колебаться от +6 до +11 °С, днем воздух прогреется до +16...+21 °С.
Ветер преимущественно западного направления, со скоростью 3 м/с, местами с порывами до 9 м/с.
