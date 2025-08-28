Відео
Головна Львів Кінець війни за пів року — чи вірять у Львові в прогноз США

Кінець війни за пів року — чи вірять у Львові в прогноз США

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 13:50
Прогноз США про кінець війни в Україні 2025 — що про це думають у Львові
Мешканці міста. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв’ю NBC заявив, що сподівається на завершення війни в Україні найближчі шість місяців, не пізніше. Він підкреслив, що "енергійна дипломатія", яку веде президент Трамп, уже дає результати, оскільки Росія вперше за три з половиною роки війни готова піти на значні поступки. 

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи вірять вони, що війна в Україні закінчиться протягом шести місяців.

Українці про заяву віцепрезидента США

Більшість опитаних кажуть, вірять у швидкий мир, інші ж налаштовані більш скептично, адже обіцянки про завершення війни лунають не вперше. Люди визнають — надія є, проте реальність на фронті та у дипломатії виглядає значно складнішою.

"Стільки обіцянок було, що на цю мить не віриться. Молимо Бога вже 10 років, щоб вона скоріше закінчилася, ця проклята війна. Надія є. І дай Боже, щоб оці всі їхні думки здійснилися в майбутньому", — каже чоловік.

"Думаю, що навряд. Я не бачу зараз ні можливостей України, ні по фронту, ні по дипломатичних відносинах, якщо чесно, як це зараз реалізувати. Я не вірю у швидке завершення війни", — додає дівчина.

"Хотілося б вірити, хотілося б... Будемо оптимістами і скажемо "віриться". Тому що ми хочемо, вже нам набридло оце. Ми хочемо, щоб був мир", — наголошує жінка.

"Все чекаєш, чекаєш, на щось сподіваєшся, вже здається, що от-от закінчиться. Але все-таки сподіваємося на Бога, що закінчиться коли-небудь і діти повернуться додому", — підсумовує львів'янка.

США Львів опитування війна в Україні Стів Віткофф
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
