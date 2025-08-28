Видео
Главная Львов Конец войны через полгода — верят ли во Львове в прогноз США

Конец войны через полгода — верят ли во Львове в прогноз США

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 13:50
Прогноз США о конце войны в Украине 2025 — что об этом думают во Львове
Жители города. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью NBC заявил, что надеется на завершение войны в Украине в ближайшие шесть месяцев, не позже. Он подчеркнул, что "энергичная дипломатия", которую ведет президент Трамп, уже дает результаты, поскольку Россия впервые за три с половиной года войны готова пойти на значительные уступки.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, верят ли они, что война в Украине закончится в течение шести месяцев.

Украинцы о заявлении вице-президента США

Большинство опрошенных говорят, что верят в скорый мир, другие же настроены более скептически, ведь обещания о завершении войны звучат не впервые. Люди признают — надежда есть, однако реальность на фронте и в дипломатии выглядит значительно сложнее.

"Столько обещаний было, что на данный момент, не верится. Молим Бога уже 10 лет, чтобы она скорее закончилась, эта проклятая война. Надежда есть. И дай Бог, чтобы эти все их мысли осуществились в будущем", — говорит мужчина.

"Думаю, что вряд ли. Я не вижу сейчас ни возможностей Украины, ни по фронту, ни по дипломатическим отношениям, если честно, как это сейчас реализовать. Я не верю в скорое завершение войны", — добавляет девушка.

"Хотелось бы верить, хотелось бы... Будем оптимистами и скажем "верится". Потому что мы хотим, уже нам надоело это. Мы хотим, чтобы был мир", — отмечает женщина.

"Все ждешь, ждешь, на что-то надеешься, уже кажется, что вот-вот закончится. Но все-таки надеемся на Бога, что закончится когда-нибудь и дети вернутся домой", — заключает львовянка.

Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
