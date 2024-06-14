Графіки відключення світла на Львівщині 15 червня

Відключення світла. Фото: kr.informator.ua

В суботу, 15 червня, в Україні будуть погодинні графіки відключення світла. На Львівщині планові відключення електроенергії відбуватимуться з 08:00 до 23:00

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

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Для більшості користувачів відключення будуть застосовуватися з 16:00 до 20:00. Причиною є зменшення виробництва електроенергії сонячними електростанціями через несприятливі погодні умови та ремонт одного з енергоблоків АЕС.

Ці обмеження вплинуть на промислових та побутових споживачів, але не торкнуться життєво важливої інфраструктури.

Інформація про відключення світла в Україні 15 червня. Фото: Укренерго

Що стосується майбутніх перебоїв у подачі електроенергії, "Львівобленерго" зазначає, що вони можуть залежати від:

Можливих атак ворога на енергетичну інфраструктуру.

Термінів ремонту пошкоджених об’єктів енергетики.

Дотримання населенням рекомендацій щодо заощадження електроенергії, особливо важливо утриматися від використання приладів з високим енергоспоживанням з 18:00 до 22:00.

Нагадаємо, в Енергоатомі повідомили, що розпочали ремонт одного із енергоблоків на АЕС. Загалом в Україні необхідно відремонтувати шість енергетичних блоків на атомних станціях. П'ять з них виведуть на ремонт за тиждень.

Раніше експерт заявив, що споживачів відключатимуть від електроенергії на Київщині, Одещині, Харківщині, Львівщині та Дніпропетровщині частіше ніж у інших регіонах України. Станеться це через ремонтні роботи на кількох енергоблоках українських атомних електростанцій.