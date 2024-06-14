Графики отключения света во Львовской области 15 июня

Когда будет свет — как будут работать графики на Львовщине завтра
В субботу, 15 июня, в Украине будут почасовые графики отключения света. Во Львовской области плановые отключения электроэнергии будут происходить с 08:00 до 23:00.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".
Отключение света во Львовской области 15 июня
Для большинства пользователей отключения будут применяться с 16:00 до 20:00. Причиной является уменьшение производства электроэнергии солнечными электростанциями из-за неблагоприятных погодных условий и ремонта одного из энергоблоков АЭС.
Эти ограничения повлияют на промышленных и бытовых потребителей, но не коснутся жизненно важной инфраструктуры.
Что касается предстоящих перебоев в подаче электроэнергии, "Львовоблэнерго" отмечает, что они могут зависеть от:
- Возможны атаки врага на энергетическую инфраструктуру.
- Сроки ремонта поврежденных объектов энергетики.
- Соблюдение населением рекомендаций по сбережению электроэнергии особенно важно воздержаться от использования приборов с высоким энергопотреблением с 18:00 до 22:00.
Напомним, в Энергоатоме сообщили, что начали ремонт одного из энергоблоков на АЭС. В целом, в Украине необходимо отремонтировать шесть энергетических блоков на атомных станциях. Пять из них выведут на ремонт через неделю.
Ранее эксперт заявил, что потребителей будут отключать от электроэнергии в Киевской, Одесской, Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях чаще, чем в других регионах Украины. Произойдет это из-за ремонтных работ на нескольких энергоблоках украинских атомных электростанций.
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