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Когда будет свет — как будут работать графики на Львовщине завтра

14 июня 2024 23:20
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Графики отключения света во Львовской области 15 июня
Отключение света. Фото: kr.informator.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В субботу, 15 июня, в Украине будут почасовые графики отключения света. Во Львовской области плановые отключения электроэнергии будут происходить с 08:00 до 23:00.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

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Для большинства пользователей отключения будут применяться с 16:00 до 20:00. Причиной является уменьшение производства электроэнергии солнечными электростанциями из-за неблагоприятных погодных условий и ремонта одного из энергоблоков АЭС.

Эти ограничения повлияют на промышленных и бытовых потребителей, но не коснутся жизненно важной инфраструктуры.

Информация об отключении света в Украине 15 июня. Фото: Укрэнерго
Информация об отключении света в Украине 15 июня. Фото: Укрэнерго

Что касается предстоящих перебоев в подаче электроэнергии, "Львовоблэнерго" отмечает, что они могут зависеть от:

  • Возможны атаки врага на энергетическую инфраструктуру.
  • Сроки ремонта поврежденных объектов энергетики.
  • Соблюдение населением рекомендаций по сбережению электроэнергии особенно важно воздержаться от использования приборов с высоким энергопотреблением с 18:00 до 22:00.

Напомним, в Энергоатоме сообщили, что начали ремонт одного из энергоблоков на АЭС. В целом, в Украине необходимо отремонтировать шесть энергетических блоков на атомных станциях. Пять из них выведут на ремонт через неделю.

Ранее эксперт заявил, что потребителей будут отключать от электроэнергии в Киевской, Одесской, Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях чаще, чем в других регионах Украины. Произойдет это из-за ремонтных работ на нескольких энергоблоках украинских атомных электростанций.

Укрэнерго
АЭС
Украина
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Львов
солнечные электростанции

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