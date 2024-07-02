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Коли буде світло — як працюватимуть графіки відключень у Львові завтра

2 липня 2024 23:02
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Графіки відключення світла на Львівщині 3 липня
Хлопчик сидить поруч зі свічкою. Фото: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

У середу, 3 липня, в Україні будуть діяти погодинні графіки відключення світла. У Львівській області планові відключення електроенергії триватимуть з 00:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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Відключення світла на Львівщині 3 липня

Такі тривалі обмеження пов'язані з високим рівнем енергоспоживання через спеку. Графіки будуть застосовуватися до промислових та побутових споживачів, але не зачеплять критичну інфраструктуру.

Скриншот допису Укренерго
Допис Укренерго. Фото: скриншот

В Львівобленерго заявили, що  3 липня за рішенням Національної енергетичної компанії "Укренерго" через серйозний дефіцит потужності будуть застосовані погодинні відключення за таким графіком:

  • Від 00:00 до 08:00 будуть відключені три черги (червоні та білі клітинки графіку).
  • З 08:00 до 13:00 будуть відключені дві черги (червоні та частина білих клітинок графіку).
  • З 13:00 до 24:00 будуть відключені три черги (червоні та білі клітинки графіку).
Графіки відключень на Львівщині 3 липня
Інформація про відключення світла на Львівщині 3 липня. Фото: Львівобленерго

До слова, голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що відключати електроенергію в Україні рівномірно, дотримуючись принципу справедливості, не завжди можливо через технічні обмеження.

Водночас перший заступник РНБО Степан Гавриш вважає, що найближча зима буде найскладнішою за час війни, тому українці мають вже зараз запасатися всім, чим тільки можна.

Україна сфера енергетики енергосистема обленерго енергетика відключення світла світло

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