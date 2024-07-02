Графики отключения света во Львовской области 3 июля

Мальчик сидит рядом со свечой. Фото: Новини.LIVE

В среду, 3 июля, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Во Львовской области плановые отключения электроэнергии продлятся с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

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Отключение света во Львовской области 3 июля

Такие длительные ограничения связаны с высоким уровнем энергопотребления из-за жары. Графики будут применяться к промышленным и бытовым потребителям, но не коснутся критической инфраструктуры.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Во Львовоблэнерго заявили, что 3 июля по решению Национальной энергетической компании "Укрэнерго" из-за серьезного дефицита мощности будут применены почасовые отключения по следующему графику:

С 00:00 до 08:00 будут отключены три очереди (красные и белые ячейки графика).

С 08:00 до 13:00 будут отключены две очереди (красные и часть белых ячеек графика).

С 13:00 до 24:00 будут отключены три очереди (красные и белые ячейки графика).

Информация об отключении света во Львовской области 3 июля. Фото: Львовоблэнерго

К слову, глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что отключать электроэнергию в Украине равномерно, соблюдая принцип справедливости, не всегда возможно из-за технических ограничений.

В то же время первый заместитель СНБО Степан Гавриш считает, что ближайшая зима будет самой сложной за время войны, поэтому украинцы должны уже сейчас запасаться всем, чем только можно.