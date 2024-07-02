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Когда будет светло — как будут работать графики отключений во Львове завтра

2 июля 2024 23:02
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
Графики отключения света во Львовской области 3 июля
Мальчик сидит рядом со свечой. Фото: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

В среду, 3 июля, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Во Львовской области плановые отключения электроэнергии продлятся с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

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Отключение света во Львовской области 3 июля

Такие длительные ограничения связаны с высоким уровнем энергопотребления из-за жары. Графики будут применяться к промышленным и бытовым потребителям, но не коснутся критической инфраструктуры.

Скриншот сообщения Укрэнерго
Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Во Львовоблэнерго заявили, что 3 июля по решению Национальной энергетической компании "Укрэнерго" из-за серьезного дефицита мощности будут применены почасовые отключения по следующему графику:

  • С 00:00 до 08:00 будут отключены три очереди (красные и белые ячейки графика).
  • С 08:00 до 13:00 будут отключены две очереди (красные и часть белых ячеек графика).
  • С 13:00 до 24:00 будут отключены три очереди (красные и белые ячейки графика).
Графики отключений во Львовской области 3 июля
Информация об отключении света во Львовской области 3 июля. Фото: Львовоблэнерго

К слову, глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что отключать электроэнергию в Украине равномерно, соблюдая принцип справедливости, не всегда возможно из-за технических ограничений.

В то же время первый заместитель СНБО Степан Гавриш считает, что ближайшая зима будет самой сложной за время войны, поэтому украинцы должны уже сейчас запасаться всем, чем только можно.

Украина сфера энергетики энергосистема облэнерго энергетика отключения света свет

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