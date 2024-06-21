Графіки відключення світла на Львівщині 22 червня

Коли чекати відключень світла — як завтра діятимуть обмеження на Львівщині
У суботу, 22 червня, в Україні будуть діяти погодинні графіки відключення світла. У Львівській області планові відключення електроенергії триватимуть з 18:00 до 24:00.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Відключення світла на Львівщині 22 червня
Такі тривалі обмеження пов'язані з наслідками атак російських військ на енергетичні об'єкти. З 18:00 до 23:00 будуть запроваджені посилені обмеження. Графіки будуть застосовуватися до промислових та побутових споживачів, але не зачеплять критичну інфраструктуру.
Раніше в "Львівобленерго" зазначали, що вимкнення електроенергії може залежати від:
- Можливих атак ворога на енергетичну інфраструктуру.
- Термінів ремонту пошкоджених об’єктів енергетики.
- Дотримання населенням рекомендацій щодо заощадження електроенергії, особливо важливо утриматися від використання приладів з високим енергоспоживанням з 18:00 до 22:00.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки верховного головнокомандувача поставив завдання уряду зробити альтернативні джерела енергії доступнішими для українців.
Водночас в Укргідроенерго у короткостроковій перспективі планують відновити 1 ГВт генерації та ще 2,5 ГВт — у довгострокових планах будівництва.
Читайте Новини.LIVE!