Графіки відключення світла на Львівщині 22 червня

Дівчина у темряві працює за ноутбуком. Фото: Freepik

У суботу, 22 червня, в Україні будуть діяти погодинні графіки відключення світла. У Львівській області планові відключення електроенергії триватимуть з 18:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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Відключення світла на Львівщині 22 червня

Такі тривалі обмеження пов'язані з наслідками атак російських військ на енергетичні об'єкти. З 18:00 до 23:00 будуть запроваджені посилені обмеження. Графіки будуть застосовуватися до промислових та побутових споживачів, але не зачеплять критичну інфраструктуру.

Інформація про відключення світла в Україні 22 червня. Фото: скриншот

Раніше в "Львівобленерго" зазначали, що вимкнення електроенергії може залежати від:

Можливих атак ворога на енергетичну інфраструктуру.

Термінів ремонту пошкоджених об’єктів енергетики.

Дотримання населенням рекомендацій щодо заощадження електроенергії, особливо важливо утриматися від використання приладів з високим енергоспоживанням з 18:00 до 22:00.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки верховного головнокомандувача поставив завдання уряду зробити альтернативні джерела енергії доступнішими для українців.

Водночас в Укргідроенерго у короткостроковій перспективі планують відновити 1 ГВт генерації та ще 2,5 ГВт — у довгострокових планах будівництва.