Графики отключения света во Львовской области 22 июня

Когда ждать отключения света — как завтра будут действовать ограничения на Львовщине
В субботу, 22 июня, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Во Львовской области плановые отключения электроэнергии продлятся с 18:00 до 24:00.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
Отключение света во Львовской области 22 июня
Такие длительные ограничения связаны с последствиями атак русских войск на энергетические объекты. С 18:00 до 23:00 будут введены усиленные ограничения. Графики будут применяться к промышленным и бытовым потребителям, но не коснутся критической инфраструктуры.
Ранее в "Львовоблэнерго" отмечали, что отключение электроэнергии может зависеть от:
- Возможны атаки врага на энергетическую инфраструктуру.
- Сроки ремонта поврежденных объектов энергетики.
- Соблюдение населением рекомендаций по сбережению электроэнергии особенно важно воздержаться от использования приборов с высоким энергопотреблением с 18:00 до 22:00.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего поставил задачу правительству сделать альтернативные источники энергии более доступными для украинцев.
В то же время в Укргидроэнерго в краткосрочной перспективе планируют восстановить 1 ГВт генерации и еще 2,5 ГВт — в долгосрочных планах строительства.
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