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Коли не буде світла — як працюватимуть графіки на Львівщині завтра

19 червня 2024 23:45
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Графіки відключення світла на Львівщині 20 червня
Чоловік працює без світла. Ілюстративне фото: Freepik
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У четвер, 20 червня, по всій Україні будуть застосовуватися погодинні графіки відключення світла. У Львівській області планові відключення електроенергії триватимуть з 06:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

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Такі тривалі обмеження пов'язані зі зростанням споживання електроенергії через теплу погоду та робочі дні. Вони вплинуть на промислові та побутові споживачі, але не зачеплять критично важливу інфраструктуру.

Інформація про відключення світла в Україні 20 червня. Фото: скриншот
Інформація про відключення світла в Україні 20 червня. Фото: скриншот

Раніше в "Львівобленерго" зазначали, що вимкнення електроенергії може залежати від:

  • Можливих атак ворога на енергетичну інфраструктуру.
  • Термінів ремонту пошкоджених об’єктів енергетики.
  • Дотримання населенням рекомендацій щодо заощадження електроенергії, особливо важливо утриматися від використання приладів з високим енергоспоживанням з 18:00 до 22:00.

Нагадаємо, Укргідроенерго у короткостроковій перспективі планує відновити 1 ГВт генерації. Ще 2,5 ГВт — у довгострокових планах будівництва. 

Також ми повідомляли, що зараз в кожній області України відбувається оновлення переліку критично важливих об’єктів з гарантованим електропостачанням. Очікується, що цей процес закінчиться до 1 липня.

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