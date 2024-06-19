Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Когда не будет света — как будут работать графики на Львовщине завтра arrow

Когда не будет света — как будут работать графики на Львовщине завтра

19 июня 2024 23:45
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Графики отключения света во Львовской области 20 июня
Человек работает без света. Иллюстративное фото: Freepik
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В четверг, 20 июня, по всей Украине будут применяться почасовые графики отключения света. Во Львовской области плановые отключения электроэнергии продлятся с 06:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Читайте также:

Отключение света во Львовской области 20 июня

Такие длительные ограничения связаны с ростом потребления электроэнергии из-за теплой погоды и рабочих дней. Они повлияют на промышленные и бытовые потребители, но не коснутся критически важной инфраструктуры.

Информация об отключении света в Украине 20 июня. Фото: скриншот
Информация об отключении света в Украине 20 июня. Фото: скриншот

Ранее в "Львовоблэнерго" отмечали, что отключение электроэнергии может зависеть от:

  • Возможны атаки врага на энергетическую инфраструктуру.
  • Сроки ремонта поврежденных объектов энергетики.
  • Соблюдение населением рекомендаций по сбережению электроэнергии особенно важно воздержаться от использования приборов с высоким энергопотреблением с 18:00 до 22:00.

Напомним, Укргидроэнерго в краткосрочной перспективе планирует восстановить 1 ГВт генерации. Еще 2,5 ГВт – в долгосрочных планах строительства.

Также мы сообщали, что сейчас в каждой области Украины происходит обновление списка критически важных объектов с гарантированным электроснабжением. Ожидается, что этот процесс завершится к 1 июля.

украинцы
Львов
электроэнергия
Украина
Львовская область
электроснабжение
Укрэнерго
энергосистема
отключения света
свет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности