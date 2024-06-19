Графики отключения света во Львовской области 20 июня

Человек работает без света. Иллюстративное фото: Freepik

В четверг, 20 июня, по всей Украине будут применяться почасовые графики отключения света. Во Львовской области плановые отключения электроэнергии продлятся с 06:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

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Отключение света во Львовской области 20 июня

Такие длительные ограничения связаны с ростом потребления электроэнергии из-за теплой погоды и рабочих дней. Они повлияют на промышленные и бытовые потребители, но не коснутся критически важной инфраструктуры.

Информация об отключении света в Украине 20 июня. Фото: скриншот

Ранее в "Львовоблэнерго" отмечали, что отключение электроэнергии может зависеть от:

Возможны атаки врага на энергетическую инфраструктуру.

Сроки ремонта поврежденных объектов энергетики.

Соблюдение населением рекомендаций по сбережению электроэнергии особенно важно воздержаться от использования приборов с высоким энергопотреблением с 18:00 до 22:00.

Напомним, Укргидроэнерго в краткосрочной перспективе планирует восстановить 1 ГВт генерации. Еще 2,5 ГВт – в долгосрочных планах строительства.

Также мы сообщали, что сейчас в каждой области Украины происходит обновление списка критически важных объектов с гарантированным электроснабжением. Ожидается, что этот процесс завершится к 1 июля.