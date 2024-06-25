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Коли не буде світла — як працюватимуть графіки на Львівщині завтра

25 червня 2024 21:40
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Графіки відключення світла на Львівщині 26 червня
Сім'я сидить за столом без світла. Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У середу, 26 червня, в Україні будуть діяти погодинні графіки відключення світла. У Львівській області планові відключення електроенергії триватимуть з 00:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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Такі тривалі обмеження пов'язані з наслідками атак російських військ на енергетичні об'єкти. З 17:00 до 23:00 будуть запроваджені посилені обмеження. Графіки будуть застосовуватися до промислових та побутових споживачів, але не зачеплять критичну інфраструктуру.

Інформація про відключення світла в Україні 26 червня. Фото: скриншот
Інформація про відключення світла в Україні 26 червня. Фото: скриншот

В "Львівобленерго" зазначали, що з 00:00 до 17:00 відключення під час червоних та білих клітинок графіку, з 17:00 до 23:00 відключення під час червоних та білих клітинок графіку, а також додатково за необхідності відключення в зеленій "зоні" (групи відображені на візуалізації), а з 23:00 до 00:00 відключення під час червоних та білих клітинок графіку.

Періоди застосування ГПВ на середу, 26 червня
Періоди застосування ГПВ на середу, 26 червня. Фото: Львівобленерго

Нагадаємо, наступну зиму 2024-2025 років українці будуть проходити у графіку, за яким відсутність електрики триватиме по 8-10 годин на добу. Без відключень можна буде обійтися лише через зиму, тобто у 2027-2028 роках, але це лише за сприятливих умов. 

Також генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що внаслідок російської окупації та руйнувань під час повномасштабної війни Україна втратила більш ніж 40 ГВт генерації електроенергії, що загрожує енергетичній безпеці держави. Особливо значні втрати спричинені цьогорічними атаками на теплову та гідроелектрогенерацію.

Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук зазначила, що Міненерго працює над розбудовою розподіленої генерації по всій країні, але найголовніше — це захистити об'єкти енергетичної інфраструктури.

Львів
електроенергія
Україна
Львівська область
сфера енергетики
електропостачання
Укренерго
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енергетика
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світло

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