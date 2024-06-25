Графики отключения света во Львовской области 26 июня

Семья сидит за столом без света. Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

В среду, 26 июня, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Во Львовской области плановые отключения электроэнергии продлятся с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

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Отключение света во Львовской области 26 июня

Такие длительные ограничения связаны с последствиями атак русских войск на энергетические объекты. С 17:00 до 23:00 будут введены усиленные ограничения. Графики будут применяться к промышленным и бытовым потребителям, но не коснутся критической инфраструктуры.

Информация об отключении света в Украине 26 июня. Фото: скриншот

В "Львовоблэнерго" отмечали, что с 00:00 до 17:00 отключения во время красных и белых ячеек графика, с 17:00 до 23:00 отключения во время красных и белых ячеек графика, а также дополнительно при необходимости отключения в зеленой " зоне" (группы отображены на визуализации), а с 23:00 до 00:00 отключения во время красных и белых ячеек графика.

Периоды применения ГПО на среду, 26 июня. Фото: Львовоблэнерго

Напомним, следующую зиму 2024-2025 годов украинцы будут проходить в графике, по которому отсутствие электричества будет длиться по 8-10 часов в сутки. Без отключений можно обойтись только через зиму, то есть в 2027-2028 годах, но это только при благоприятных условиях.

Также генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил, что в результате российской оккупации и разрушений во время полномасштабной войны Украина потеряла более 40 ГВт генерации электроэнергии, что угрожает энергетической безопасности государства. Особенно значительные потери вызваны атаками на тепловую и гидроэлектрогенерацию.

Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук отметила, что Минэнерго работает над развитием распределенного поколения по всей стране, но самое главное — это защитить объекты энергетической инфраструктуры.