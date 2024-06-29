Графіки відключення світла на Львівщині 29 червня

Відключення світла. Фото: Pixabay

У суботу, 29 червня, в Україні будуть діяти погодинні графіки відключення світла. У Львівській області планові відключення електроенергії триватимуть з 00:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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Відключення світла на Львівщині 29 червня

Такі тривалі обмеження пов'язані з наслідками атак російських військ на енергетичні об'єкти. Графіки будуть застосовуватися до промислових та побутових споживачів, але не зачеплять критичну інфраструктуру.

Інформація про відключення світла в Україні 29 червня. Фото: скриншот

В "Львівобленерго" заявили, що 29 червня, світло вимикатимуть під час червоних та частини білих клітинок графіку. Також у відомстві закликали економно використовувати електроенергію

Інформація про відключення світла на Львівщині 29 червня. Фото: Львівобленерго

Нагадаємо, в НЕК "Укренерго" дали рекомендації, як підготуватися до зимових відключень електроенергії з огляду на збереження складної ситуації в енергосистемі. Зокрема, йдеться про жителів будинків, в яких опалення можливе виключно за допомогою електричної енергії.

Також ми повідомляли, що у деяких областях України можуть скасувати відключення світла. Найближчими днями визначать конкретні райони.