Графики отключения света во Львовской области 29 июня

Отключение света. Фото: Pixabay

В субботу, 29 июня, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Во Львовской области плановые отключения электроэнергии продлятся с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

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Отключение света во Львовской области 29 июня

Такие длительные ограничения связаны с последствиями атак русских войск на энергетические объекты. Графики будут применяться к промышленным и бытовым потребителям, но не коснутся критической инфраструктуры.

Информация об отключении света в Украине 29 июня. Фото: скриншот

В "Львовоблэнерго" заявили, что 29 июня свет будут выключаться во время красных и части белых клеток графика. Также в ведомстве призвали экономно использовать электроэнергию

Информация об отключении света во Львовской области 29 июня. Фото: Львовоблэнерго

Напомним, в НЭК "Укрэнерго" дали рекомендации, как подготовиться к зимним отключениям электроэнергии, учитывая сохранение сложной ситуации в энергосистеме. В частности, речь идет о жителях домов, в которых отопление возможно исключительно с помощью электрической энергии.

Также мы сообщали, что в некоторых областях Украины может быть отменено отключение света. В ближайшие дни определят конкретные районы.