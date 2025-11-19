Графік відключення світла 20 листопада — коли не буде електрики у Львові

Відключення світла в місті. Фото: Новини.LIVE

У Львові 20 листопада діятимуть графіки відключення світла. Електроенергії не буде по кілька годин.

Про це повідомили у Львівобленерго.

Графік відключення світла у Львові 20 листопада

Завтра у Львові світла не буде по кілька годин у кількох чергах одночасно. Найбільша тривалість відключення електроенергії в місті — сім годин.

Відключення світла у Львові 20 листопада

Заходи обмеження споживання завтра застосують у всіх областях України через наслідки сьогоднішньої та попередніх атак Росії на енергосистему України.

Нагадаємо, 20 листопада графіки відключення світла будуть скрізь. В Укренерго оприлюднили графіки.

Також електрик розповів, як захистити техніку від стрибків напруги. Перше, на що варто звернути увагу, — це вік будинку.