График отключения света 20 ноября — когда не будет электричества во Львове

Отключение света в городе. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 20 ноября будут действовать графики отключения света. Электроэнергии не будет по несколько часов.

Об этом сообщили во Львовоблэнерго.

Реклама

Читайте также:

График отключения света во Львове 20 ноября

Завтра во Львове света не будет по несколько часов в нескольких очередях одновременно. Наибольшая продолжительность отключения электроэнергии в городе — семь часов.

Отключение света во Львове 20 ноября

Меры ограничения потребления завтра применят во всех областях Украины из-за последствий сегодняшней и предыдущих атак России на энергосистему Украины.

Напомним, 20 ноября графики отключения света будут везде. В Укрэнерго обнародовали графики.

Также электрик рассказал, как защитить технику от скачков напряжения. Первое, на что стоит обратить внимание, — это возраст дома.