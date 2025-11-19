График отключения света 20 ноября — когда не будет электричества во Львове

Когда не будет света во Львове — графики на завтра от облэнерго
Во Львове 20 ноября будут действовать графики отключения света. Электроэнергии не будет по несколько часов.
Об этом сообщили во Львовоблэнерго.
График отключения света во Львове 20 ноября
Завтра во Львове света не будет по несколько часов в нескольких очередях одновременно. Наибольшая продолжительность отключения электроэнергии в городе — семь часов.
Меры ограничения потребления завтра применят во всех областях Украины из-за последствий сегодняшней и предыдущих атак России на энергосистему Украины.
Напомним, 20 ноября графики отключения света будут везде. В Укрэнерго обнародовали графики.
Также электрик рассказал, как защитить технику от скачков напряжения. Первое, на что стоит обратить внимание, — это возраст дома.
Читайте Новини.LIVE!