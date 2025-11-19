Видео
Видео

Главная Львов Когда не будет света во Львове — графики на завтра от облэнерго

Когда не будет света во Львове — графики на завтра от облэнерго

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 22:30
обновлено: 23:25
График отключения света 20 ноября — когда не будет электричества во Львове
Отключение света в городе. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 20 ноября будут действовать графики отключения света. Электроэнергии не будет по несколько часов.

Об этом сообщили во Львовоблэнерго.

Читайте также:

График отключения света во Львове 20 ноября

Завтра во Львове света не будет по несколько часов в нескольких очередях одновременно. Наибольшая продолжительность отключения электроэнергии в городе — семь часов.

Графік відключення світла у Львові 20 листопада
Отключение света во Львове 20 ноября

Меры ограничения потребления завтра применят во всех областях Украины из-за последствий сегодняшней и предыдущих атак России на энергосистему Украины.

Напомним, 20 ноября графики отключения света будут везде. В Укрэнерго обнародовали графики.

Также электрик рассказал, как защитить технику от скачков напряжения. Первое, на что стоит обратить внимание, — это возраст дома.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
