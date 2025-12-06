Коли не буде світла у Львові — графіки відключень на завтра
Дата публікації: 6 грудня 2025 22:59
Жінка запалила свічку під час відключень світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
У неділю, 7 грудня, у Львові та Львівській області знову вимикатимуть світло. Погодинні графіки відключень електроенергії діятимуть відповідно до черг.
Про це інформує Львівобленерго у Telegram.
Графіки відключень світла у Львові 7 грудня
Отже, завтра, 7 грудня, у Львові та області знову запровадять вимкнення електроенергії. Подача світла відбуватиметься за погодинними графіками відповідно до визначених черг:
- 1.1;
- 1.2;
- 2.1;
- 2.2;
- 3.1;
- 3.2;
- 4.1;
- 4.2;
- 5.1;
- 5.2;
- 6.1;
- 6.2.
В Укренерго повідомили, що через наслідки останніх атак РФ світло вимикатимуть на 12-16 годин.
Також в Укренерго показали графіки відключень світла для всієї України на 7 грудня.
