Україна
Коли не буде світла у Львові — графіки відключень на завтра

Коли не буде світла у Львові — графіки відключень на завтра

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 22:59
Графіки відключень світла у Львові 7 грудня
Жінка запалила свічку під час відключень світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У неділю, 7 грудня, у Львові та Львівській області знову вимикатимуть світло. Погодинні графіки відключень електроенергії діятимуть відповідно до черг.

Про це інформує Львівобленерго у Telegram.

Графіки відключень світла у Львові 7 грудня

Отже, завтра, 7 грудня, у Львові та області знову запровадять вимкнення електроенергії. Подача світла відбуватиметься за погодинними графіками відповідно до визначених черг:

  • 1.1;
  • 1.2;
  • 2.1;
  • 2.2;
  • 3.1;
  • 3.2;
  • 4.1;
  • 4.2;
  • 5.1;
  • 5.2;
  • 6.1;
  • 6.2.
Графіки відключення світла у Львові 7 грудня
Графік відключень світла у Львові на 7 грудня. Фото: Львівобленерго/Telegram

В Укренерго повідомили, що через наслідки останніх атак РФ світло вимикатимуть на 12-16 годин.

Також в Укренерго показали графіки відключень світла для всієї України на 7 грудня.

Львів електроенергія війна в Україні енергетика відключення світла графіки відключень світла
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
