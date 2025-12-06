Жінка запалила свічку під час відключень світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У неділю, 7 грудня, у Львові та Львівській області знову вимикатимуть світло. Погодинні графіки відключень електроенергії діятимуть відповідно до черг.

Про це інформує Львівобленерго у Telegram.

Графіки відключень світла у Львові 7 грудня

Отже, завтра, 7 грудня, у Львові та області знову запровадять вимкнення електроенергії. Подача світла відбуватиметься за погодинними графіками відповідно до визначених черг:

1.1;

1.2;

2.1;

2.2;

3.1;

3.2;

4.1;

4.2;

5.1;

5.2;

6.1;

6.2.

Графік відключень світла у Львові на 7 грудня. Фото: Львівобленерго/Telegram

В Укренерго повідомили, що через наслідки останніх атак РФ світло вимикатимуть на 12-16 годин.

Також в Укренерго показали графіки відключень світла для всієї України на 7 грудня.