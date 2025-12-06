Когда не будет света во Львове — графики отключений на завтра
Дата публикации 6 декабря 2025 22:59
Женщина зажгла свечу во время отключений света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
В воскресенье, 7 декабря, во Львове и Львовской области снова будут выключать свет. Почасовые графики отключений электроэнергии будут действовать в соответствии с очередями.
Об этом информирует Львовоблэнерго в Telegram.
Графики отключений света во Львове 7 декабря
Итак, завтра, 7 декабря, во Львове и области снова введут отключение электроэнергии. Подача света будет происходить по почасовым графикам в соответствии с определенными очередями:
- 1.1;
- 1.2;
- 2.1;
- 2.2;
- 3.1;
- 3.2;
- 4.1;
- 4.2;
- 5.1;
- 5.2;
- 6.1;
- 6.2.
В Укрэнерго сообщили, что из-за последствий последних атак РФ свет будут выключать на 12-16 часов.
Также в Укрэнерго показали графики отключений света для всей Украины на 7 декабря.
