В воскресенье, 7 декабря, во Львове и Львовской области снова будут выключать свет. Почасовые графики отключений электроэнергии будут действовать в соответствии с очередями.

Об этом информирует Львовоблэнерго в Telegram.

Графики отключений света во Львове 7 декабря

Итак, завтра, 7 декабря, во Львове и области снова введут отключение электроэнергии. Подача света будет происходить по почасовым графикам в соответствии с определенными очередями:

1.1;

1.2;

2.1;

2.2;

3.1;

3.2;

4.1;

4.2;

5.1;

5.2;

6.1;

6.2.

В Укрэнерго сообщили, что из-за последствий последних атак РФ свет будут выключать на 12-16 часов.

Также в Укрэнерго показали графики отключений света для всей Украины на 7 декабря.