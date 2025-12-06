Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Когда не будет света во Львове — графики отключений на завтра

Когда не будет света во Львове — графики отключений на завтра

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 22:59
Графики отключений света во Львове 7 декабря
Женщина зажгла свечу во время отключений света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 7 декабря, во Львове и Львовской области снова будут выключать свет. Почасовые графики отключений электроэнергии будут действовать в соответствии с очередями.

Об этом информирует Львовоблэнерго в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Графики отключений света во Львове 7 декабря

Итак, завтра, 7 декабря, во Львове и области снова введут отключение электроэнергии. Подача света будет происходить по почасовым графикам в соответствии с определенными очередями:

  • 1.1;
  • 1.2;
  • 2.1;
  • 2.2;
  • 3.1;
  • 3.2;
  • 4.1;
  • 4.2;
  • 5.1;
  • 5.2;
  • 6.1;
  • 6.2.
Графіки відключення світла у Львові 7 грудня
График отключений света во Львове на 7 декабря. Фото: Львовоблэнерго/Telegram

В Укрэнерго сообщили, что из-за последствий последних атак РФ свет будут выключать на 12-16 часов.

Также в Укрэнерго показали графики отключений света для всей Украины на 7 декабря.

Львов электроэнергия война в Украине энергетика отключения света графики отключений света
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации