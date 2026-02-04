Відключення світла у Львові 5 лютого - коли не буде світла

Жінка з ноутбуком у темряві. Фото: Freepik

У четвер, 5 лютого, у Львові та області діятимуть графіки погодинних відключень світла. Електроенергії не буде через наслідки ударів РФ по енергетичних об'єктах України.

Про це інформує Львівобленерго у Telegram.

Графіки відключень світла у Львові 5 лютого

У п'ятницю у Львові та на Львівщині діятимуть графіки відключень. При цьому, обмеження електроенергії будуть задіяні не у всіх:

1.1 Електроенергія є

1.2 Електроенергії немає з 00:00 по 03:00

2.1 Електроенергії немає з 10:00 по 13:30

2.2 Електроенергії немає з 03:00 по 06:30

3.1 Електроенергія є

3.2 Електроенергії немає з 06:30 по 10:00

4.1 Електроенергія є

4.2 Електроенергії немає з 13:30 по 17:00

5.1 Електроенергії немає з 20:30 по 24:00

5.2 Електроенергія є

6.1 Електроенергія є

6.2 Електроенергії немає з 17:00 по 20:30

Графіки відключень світла. Фото: Львівобленерго/Telegram

Нагадаємо, що український лідер Володимир Зеленський під час наради назвав регіони, де наразі найскладніше зі світлом.

А також в Міненерго повідомили, що в Україні триває відновлення енергосистеми після масованого удару Росії 3 лютого та попередніх атак.