Коли не буде світла у Львові завтра — графіки відключень

Коли не буде світла у Львові завтра — графіки відключень

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 20:38
Відключення світла у Львові 5 лютого - коли не буде світла
Жінка з ноутбуком у темряві. Фото: Freepik

У четвер, 5 лютого, у Львові та області діятимуть графіки погодинних відключень світла. Електроенергії не буде через наслідки ударів РФ по енергетичних об'єктах України.

Про це інформує Львівобленерго у Telegram.

Читайте також:

Графіки відключень світла у Львові 5 лютого

У п'ятницю у Львові та на Львівщині діятимуть графіки відключень. При цьому, обмеження електроенергії будуть задіяні не у всіх:

  • 1.1 Електроенергія є
  • 1.2 Електроенергії немає з 00:00 по 03:00
  • 2.1 Електроенергії немає з 10:00 по 13:30
  • 2.2 Електроенергії немає з 03:00 по 06:30
  • 3.1 Електроенергія є
  • 3.2 Електроенергії немає з 06:30 по 10:00
  • 4.1 Електроенергія є
  • 4.2 Електроенергії немає з 13:30 по 17:00
  • 5.1 Електроенергії немає з 20:30 по 24:00
  • 5.2 Електроенергія є
  • 6.1 Електроенергія є
  • 6.2 Електроенергії немає з 17:00 по 20:30
Коли не буде світла у Львові завтра — графіки відключень - фото 1
Графіки відключень світла. Фото: Львівобленерго/Telegram

Нагадаємо, що український лідер Володимир Зеленський під час наради назвав регіони, де наразі найскладніше зі світлом.

А також в Міненерго повідомили, що в Україні триває відновлення енергосистеми після масованого удару Росії 3 лютого та попередніх атак. 

Львів сфера енергетики енергетика відключення світла графіки відключень світла
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
