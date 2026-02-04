Видео
Україна
Главная Львов Когда не будет света во Львове завтра — графики отключений

Когда не будет света во Львове завтра — графики отключений

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 20:38
Отключение света во Львове 5 февраля - когда не будет света
Женщина с ноутбуком в темноте. Фото: Freepik

В четверг, 5 февраля, во Львове и области будут действовать графики почасовых отключений света. Электроэнергии не будет из-за последствий ударов РФ по энергетическим объектам Украины.

Об этом информирует Львовоблэнерго в Telegram.

Читайте также:

Графики отключений света во Львове 5 февраля

В пятницу во Львове и Львовской области будут действовать графики отключений. При этом, ограничения электроэнергии будут задействованы не во всех:

  • 1.1 Электроэнергия есть
  • 1.2 Электроэнергии нет с 00:00 по 03:00
  • 2.1 Электроэнергии нет с 10:00 по 13:30
  • 2.2 Электроэнергии нет с 03:00 по 06:30
  • 3.1 Электроэнергия есть
  • 3.2 Электроэнергии нет с 06:30 по 10:00
  • 4.1 Электроэнергия есть
  • 4.2 Электроэнергии нет с 13:30 по 17:00
  • 5.1 Электроэнергии нет с 20:30 по 24:00
  • 5.2 Электроэнергия есть
  • 6.1 Электроэнергия есть
  • 6.2 Электроэнергии нет с 17:00 по 20:30
Коли не буде світла у Львові завтра — графіки відключень - фото 1
Графики отключений света. Фото: Львовоблэнерго/Telegram

Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский во время совещания назвал регионы, где сейчас сложнее всего со светом.

А также в Минэнерго сообщили, что в Украине продолжается восстановление энергосистемы после массированного удара России 3 февраля и предыдущих атак.

Львов сфера энергетики энергетика отключения света графики отключений света
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
