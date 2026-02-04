Отключение света во Львове 5 февраля - когда не будет света

Когда не будет света во Львове завтра — графики отключений
В четверг, 5 февраля, во Львове и области будут действовать графики почасовых отключений света. Электроэнергии не будет из-за последствий ударов РФ по энергетическим объектам Украины.
Об этом информирует Львовоблэнерго в Telegram.
Графики отключений света во Львове 5 февраля
В пятницу во Львове и Львовской области будут действовать графики отключений. При этом, ограничения электроэнергии будут задействованы не во всех:
- 1.1 Электроэнергия есть
- 1.2 Электроэнергии нет с 00:00 по 03:00
- 2.1 Электроэнергии нет с 10:00 по 13:30
- 2.2 Электроэнергии нет с 03:00 по 06:30
- 3.1 Электроэнергия есть
- 3.2 Электроэнергии нет с 06:30 по 10:00
- 4.1 Электроэнергия есть
- 4.2 Электроэнергии нет с 13:30 по 17:00
- 5.1 Электроэнергии нет с 20:30 по 24:00
- 5.2 Электроэнергия есть
- 6.1 Электроэнергия есть
- 6.2 Электроэнергии нет с 17:00 по 20:30
Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский во время совещания назвал регионы, где сейчас сложнее всего со светом.
А также в Минэнерго сообщили, что в Украине продолжается восстановление энергосистемы после массированного удара России 3 февраля и предыдущих атак.
