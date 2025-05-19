Погода у Львові завтра — що прогнозують синоптики

Люди йдуть містом під дощем. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 20 травня, у Львові та області протягом дня буде хмарно з проясненнями. Вдень очікується незначний дощ.

Про це інформують у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Львові на 20 травня

За прогнозами синоптиків, у Львівській області 20 травня буде хмарно з проясненнями. Ніч мине без істотних опадів, однак вдень пройде невеликий дощ.

У вівторок, 20 травня, на Львівщині вітер буде західний, у межах 9-14 м/с. Температура вночі — +1...+ 6 °С. Натомість вдень буде дещо тепліше — +12...+17 °С.

Скриншот повідомлення Львівського РЦГМ

Водночас у Львові, 20 травня, температура вночі — +1...+3 °С. Натомість вдень очікується, що температура повітря прогріється до +15...+17 °С.

Графік прогнозу Львів. Фото: Львівський РЦГМ

Графік прогнозу Львів

Зазначається, що тиждень розпочинається дощовою прохолодною погодою. Однак вже найближчим часом чекаємо зростання температури до комфортніших значень — правда проходитимуть короткочасні дощі, можливі грози.

Лише в середу 21 травня у Львові буде без опадів.

Раніше синоптики назвали регіони України, у які 20 травня повернеться тепло.

Крім того, синоптик Наталка Діденко надала свій прогноз щодо погоди в Україні у вівторок, 20 травня.