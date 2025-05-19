Погода у Львові завтра — що прогнозують синоптики

Коли потеплішає у Львові — прогноз погоди на завтра
У вівторок, 20 травня, у Львові та області протягом дня буде хмарно з проясненнями. Вдень очікується незначний дощ.
Про це інформують у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.
Погода у Львові на 20 травня
За прогнозами синоптиків, у Львівській області 20 травня буде хмарно з проясненнями. Ніч мине без істотних опадів, однак вдень пройде невеликий дощ.
У вівторок, 20 травня, на Львівщині вітер буде західний, у межах 9-14 м/с. Температура вночі — +1...+ 6 °С. Натомість вдень буде дещо тепліше — +12...+17 °С.
Водночас у Львові, 20 травня, температура вночі — +1...+3 °С. Натомість вдень очікується, що температура повітря прогріється до +15...+17 °С.
Графік прогнозу Львів
Зазначається, що тиждень розпочинається дощовою прохолодною погодою. Однак вже найближчим часом чекаємо зростання температури до комфортніших значень — правда проходитимуть короткочасні дощі, можливі грози.
Лише в середу 21 травня у Львові буде без опадів.
Раніше синоптики назвали регіони України, у які 20 травня повернеться тепло.
Крім того, синоптик Наталка Діденко надала свій прогноз щодо погоди в Україні у вівторок, 20 травня.
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