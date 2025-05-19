Погода во Львове завтра - что прогнозируют синоптики

Люди идут по городу под дождем. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 20 мая, во Львове и области в течение дня будет облачно с прояснениями. Днем ожидается незначительный дождь.

Об этом информируют во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода во Львове на 20 мая

По прогнозам синоптиков, во Львовской области 20 мая будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без существенных осадков, однако днем пройдет небольшой дождь.

Во вторник, 20 мая, на Львовщине ветер будет западный, в пределах 9-14 м/с. Температура ночью — +1...+6 °С. Зато днем будет несколько теплее — +12...+17 °С.

Скриншот сообщения Львовского РЦГМ

В то же время во Львове, 20 мая, температура ночью — +1...+3 °С. Зато днем ожидается, что температура воздуха прогреется до +15...+17 °С.

График прогноза Львов. Фото: Львовский РЦГМ

График прогноза Львов

Отмечается, что неделя начинается дождливой прохладной погодой. Однако уже в ближайшее время ждем роста температуры до более комфортных значений — правда будут проходить кратковременные дожди, возможны грозы.

Только в среду 21 мая во Львове будет без осадков.

Ранее синоптики назвали регионы Украины, в которые 20 мая вернется тепло.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко предоставила свой прогноз относительно погоды в Украине во вторник, 20 мая.