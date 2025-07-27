Погода у Львові завтра — що прогнозують

Коли повернеться спека — погода у Львові на завтра
У Львові у понеділок, 28 липня, вдень буде доволі тепло — до +25 °С. Однак синоптики прогнозують дощі, грози та навіть град.
Про це інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Львові 28 липня
У Львові тиждень розпочнеться з доволі приємної, теплої погоди. У понеділок, 28 липня, у Львові та Львівській області буде хмарно з проясненнями. Також очікуються дощі, грози та навіть град.
Вранці синоптики прогнозують слабкий туман. Вітер південно-східний з переходом на західний, у межах 7-12 м/с, місцями шквали до 15-20 м/с.
У Львові 28 липня температура вночі +15...+17 °С. натомість вдень буде дещо тепліше — +23...+25 °С.
Небезпечні метеорологічні явища у Львові 28 липня
За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, по місту Львову 28 липня очікуються дощі, грози, сильний вітер (шквали 15-20 м/с) та вдень град.
У понеділок, 28 липня, у Львові буде перший рівень небезпечності (жовтий).
Раніше синоптики спрогнозували, чи варто очікувати в Одесі спад спеки на початку тижня, 28 липня.
Також синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода по всій території України у понеділок, 28 липня.
Читайте Новини.LIVE!