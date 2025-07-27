Погода у Львові завтра — що прогнозують

Дівчата гуляють містом під час спеки. Фото: Новини.LIVE

У Львові у понеділок, 28 липня, вдень буде доволі тепло — до +25 °С. Однак синоптики прогнозують дощі, грози та навіть град.

Про це інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Львові 28 липня

У Львові тиждень розпочнеться з доволі приємної, теплої погоди. У понеділок, 28 липня, у Львові та Львівській області буде хмарно з проясненнями. Також очікуються дощі, грози та навіть град.

Вранці синоптики прогнозують слабкий туман. Вітер південно-східний з переходом на західний, у межах 7-12 м/с, місцями шквали до 15-20 м/с.

У Львові 28 липня температура вночі +15...+17 °С. натомість вдень буде дещо тепліше — +23...+25 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Львові. Фото: Львівський РЦГМ/Telegram

Небезпечні метеорологічні явища у Львові 28 липня

За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, по місту Львову 28 липня очікуються дощі, грози, сильний вітер (шквали 15-20 м/с) та вдень град.

У понеділок, 28 липня, у Львові буде перший рівень небезпечності (жовтий).

Раніше синоптики спрогнозували, чи варто очікувати в Одесі спад спеки на початку тижня, 28 липня.

Також синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода по всій території України у понеділок, 28 липня.