Погода во Львове завтра — что прогнозируют

Когда вернется жара — погода во Львове на завтра
Во Львове в понедельник, 28 июля, днем будет довольно тепло — до +25 °С. Однако синоптики прогнозируют дожди, грозы и даже град.
Об этом информирует Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода во Львове 28 июля
Во Львове неделя начнется с довольно приятной, теплой погоды. В понедельник, 28 июля, во Львове и Львовской области будет облачно с прояснениями. Также ожидаются дожди, грозы и даже град.
Утром синоптики прогнозируют слабый туман. Ветер юго-восточный с переходом на западный, в пределах 7-12 м/с, местами шквалы до 15-20 м/с.
Во Львове 28 июля температура ночью +15...+17 °С. Зато днем будет несколько теплее — +23...+25 °С.
Опасные метеорологические явления во Львове 28 июля
По данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии, по городу Львову 28 июля ожидаются дожди, грозы, сильный ветер (шквалы 15-20 м/с) и днем град.
В понедельник, 28 июля, во Львове будет первый уровень опасности (желтый).
Ранее синоптики спрогнозировали, стоит ли ожидать в Одессе спад жары в начале недели, 28 июля.
Также синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода по всей территории Украины в понедельник, 28 июля.
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