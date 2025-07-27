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Главная Львов Когда вернется жара — погода во Львове на завтра

Когда вернется жара — погода во Львове на завтра

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 19:21
Погода во Львове завтра — что прогнозируют
Девушки гуляют по городу во время жары. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в понедельник, 28 июля, днем будет довольно тепло — до +25 °С. Однако синоптики прогнозируют дожди, грозы и даже град.

Об этом информирует Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода во Львове 28 июля

Во Львове неделя начнется с довольно приятной, теплой погоды. В понедельник, 28 июля, во Львове и Львовской области будет облачно с прояснениями. Также ожидаются дожди, грозы и даже град.

Утром синоптики прогнозируют слабый туман. Ветер юго-восточный с переходом на западный, в пределах 7-12 м/с, местами шквалы до 15-20 м/с.

Во Львове 28 июля температура ночью +15...+17 °С. Зато днем будет несколько теплее — +23...+25 °С.

Погода у Львові
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях во Львове. Фото: Львовский РЦГМ/Telegram

Опасные метеорологические явления во Львове 28 июля

По данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии, по городу Львову 28 июля ожидаются дожди, грозы, сильный ветер (шквалы 15-20 м/с) и днем град.

В понедельник, 28 июля, во Львове будет первый уровень опасности (желтый).

Ранее синоптики спрогнозировали, стоит ли ожидать в Одессе спад жары в начале недели, 28 июля.

Также синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода по всей территории Украины в понедельник, 28 июля.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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