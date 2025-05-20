Погода у Львові завтра — що прогнозують синоптики

Люди йдуть містом під час сонячної погоди. Фото: Новини.LIVE

У середу, 21 травня, у Львові та області протягом дня буде мінлива хмарність. Значних опадів синоптики не прогнозують.

Про це інформують у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Львові на 21 травня

За прогнозами синоптиків, у Львівській області 21 травня очікується мінлива хмарність протягом дня. Однак істотних опадів у цей день не прогнозують.

Вночі та вранці буде слабкий туман. Вітер південно-західний, у межах 7-12 м/с. Водночас температура вночі буде — +3...+8 °С. Вдень очікується, що буде дещо тепліше — +17...+22 °С.

Скриншот повідомлення Львівського РЦГМ

Водночас у Львові, 21 травня, температура повітря вночі — +5...+7 °С. Натомість вдень буде значно тепліше, температура повітря прогріється до +18...+20 °С.

Раніше в Укргідрометцентрі спрогнозували, якою буде погода в Україні у середу, 21 травня.

Також синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні протягом тижня.