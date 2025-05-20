Погода во Львове завтра - что прогнозируют синоптики

Люди идут по городу во время солнечной погоды. Фото: Новини.LIVE

В среду, 21 мая, во Львове и области в течение дня будет переменная облачность. Значительных осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом информируют во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода во Львове на 21 мая

По прогнозам синоптиков, во Львовской области 21 мая ожидается переменная облачность в течение дня. Однако существенных осадков в этот день не прогнозируют.

Ночью и утром будет слабый туман. Ветер юго-западный, в пределах 7-12 м/с. В то же время температура ночью будет — +3...+8 °С. Днем ожидается, что будет несколько теплее — +17...+22 °С.

Скриншот сообщения Львовского РЦГМ

В то же время во Львове, 21 мая, температура воздуха ночью — +5...+7 °С. Зато днем будет значительно теплее, температура воздуха прогреется до +18...+20 °С.

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, какой будет погода в Украине в среду, 21 мая.

Также синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в течение недели.