Погода во Львове завтра - что прогнозируют синоптики

Когда вернется весна — погода во Львове на завтра
В среду, 21 мая, во Львове и области в течение дня будет переменная облачность. Значительных осадков синоптики не прогнозируют.
Об этом информируют во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.
Погода во Львове на 21 мая
По прогнозам синоптиков, во Львовской области 21 мая ожидается переменная облачность в течение дня. Однако существенных осадков в этот день не прогнозируют.
Ночью и утром будет слабый туман. Ветер юго-западный, в пределах 7-12 м/с. В то же время температура ночью будет — +3...+8 °С. Днем ожидается, что будет несколько теплее — +17...+22 °С.
В то же время во Львове, 21 мая, температура воздуха ночью — +5...+7 °С. Зато днем будет значительно теплее, температура воздуха прогреется до +18...+20 °С.
Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, какой будет погода в Украине в среду, 21 мая.
Также синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в течение недели.
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