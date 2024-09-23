Мобілізація в Україні — чи законно ТЦК затримують людей на вулицях — юрист

Працівники ТЦК у Львові. Фото: Львівський обласний ТЦК та СП

В Україні групи оповіщення ТЦК мають право лише перевіряти документи військовозобов'язаних, але не затримувати. Лише працівники поліції мають такі повноваження, і для цього мають бути певні підстави, каже у коментарі Новини.LIVE юрист Орися Швець.

Чому ТЦК не мають права затримувати людей

Затримання групою оповіщення ТЦК є законним тільки в тому випадку, якщо таке затримання здійснює працівник поліції. Окрім цього, мають бути підстави.

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"Припустимо, у вас немає військово-облікового документа. Також якщо, вам вручали повістку, а ви від неї відмовились, вас можуть затримати. Або ви відмовилися прослідкувати до ТЦК, у вас було виявлено якісь порушення, наприклад, несходження даних в "Резерв+" чи ви перебуваєте в розшуку", — каже Швець.

Зі слів юриста, таке затримання може здійснювати тільки працівник поліції — саме він має скласти протокол про адміністративне затримання.

"Ви повинні розуміти, що ви маєте право на адвоката, право не давати пояснення, і знову ж таки розуміти, що якщо немає протоколу про адміністративне затримання, ви не вважаєтесь особою, яка є затримана", — наголошує юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали, чи треба отримувати паперові документи, якщо у вас є броня в "Резерв+".

Ми також писали, коли можна оскаржити штраф від ТЦК.