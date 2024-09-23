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Когда ТЦК имеют право задерживать людей на улицах — объяснение юриста

23 сентября 2024 06:13
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Мобилизация в Украине — законно ли ТЦК задерживают людей на улицах — юрист
Сотрудники ТЦК во Львове. Фото: Львовский областной ТЦК и СП
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

В Украине группы оповещения ТЦК имеют право проверять документы военнообязанных, но не задерживать. Только у сотрудников полиции есть такие полномочия, и для этого должны быть определенные основания, говорит в комментарии Новини.LIVE юрист Орися Швец.

Почему ТЦК не имеют права задерживать людей

Задержание группой оповещения ТЦК законно только в том случае, если такое задержание осуществляет работник полиции. Кроме этого, должны быть основания.

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"Допустим, у вас нет военно-учетного документа. Также если вам вручали повестку, а вы от нее отказались, вас могут задержать. Или вы отказались проследовать в ТЦК, у вас были обнаружены какие-то нарушения, например, нисхождения данных в "Резерв+" или вы находитесь в розыске", — говорит Швец.

По словам юриста, такое задержание может  осуществлять только работник полиции, именно он должен составить протокол об административном задержании.

"Вы должны понимать, что вы имеете право на адвоката, право не давать объяснения, и опять же понимать, что если нет протокола об административном задержании, вы не считаетесь задержанным лицом", — отмечает юрист.

Напомним, мы раньше писали, нужно ли получать бумажные документы, если у вас есть броня в "Резерв+".

Мы также писали, когда можно оспорить штраф от ТЦК.

Львов советы мобилизация ТЦК и СП юрист

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