Коли відкриють аеропорт у Львові — відомо дату

Літак в аеропорту у Львові. Фото: Міжнародний аеропорт "Львів"/Facebook

Стало відомо, коли у Львові можуть відкрити аеропорт імені Данила Галицького. Відтак, прогнозується, що аеропорт у Львові може запрацювати наприкінці весни цього року або влітку.

Про це розповіла гендиректорка міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького Тетяна Романовська у коментарі виданню "Високий Замок".

Читайте також:

Коли запрацює аеропорт у Львові

Отже, за оптимістичним сценарієм, вже у квітні-травні цього року у Львові можуть відкрити міжнародний аеропорт "Львів" імені короля Данила Галицького для авіаційних польотів. Однак, також його відкриття може відбутися влітку.

Як з’ясувалося, то наразі близько 5-7 авіакомпаній готові працювати у Львові (впродовж місяця після запуску термінала). Крім того, уряд розглядає відкриття ужгородського аеропорту.

За словами гендиректорки львівського аеропорту, зі Львова готові літати авіакомпанії Wizzair, Air Baltic, Турецькі авіалінії, Sky Up, Австрійські авіалінії, Lufthansa, LOT.

"Наразі йдеться про відновлення регулярних рейсів зі Львова. Чартерні рейси, швидше за все, буде пробувати повернути авіакомпанія Sky Up. В них гарна мережа маршрутів у Європі. Ті самі маршрути готові виконувати і зі Львова. Або з іншого українського міста. Цього року представники авіакомпанії вийшли до нас з комунікацією, провели свої аудити. Представники Wizzair ще торік провели свій аудит. Проводять попередній аналіз і коли буде рішення про відкриття неба, впродовж трьох-чотирьох днів приїжджають до нас працювати", — розповіла Тетяна Романовська.

А також додала, що наразі туристичні компанії та туроператори продають українцям тури на літній сезон з аеропортів Польщі та ЄС. Тетяна Романовська зазначає, що якщо відкриють аеропорт у Львові, туроператори оперативно переорієнтуються, бо це буде зручніше та значно дешевше, ніж з ЄС.

"Ми б хотіли, аби відкриття аеропорту відбулося в літній період, бо розуміємо, що основний авіаційний трафік припадає на відпустки, літо та, коли довший день, Якщо це відбудеться вже у квітні чи травні, то для нас це буде надзвичайно добре", — резюмувала гендиректорка міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького Тетяна Романовська.

Нагадаємо, раніше досвідчена мандрівниця поділилася секретом, як уникнути додаткових зборів авіакомпанії Ryanair, які з вас можуть стягувати в аеропорту. Пасажири мають можливість отримати послуги, які входять у вартість квитка.

Раніше ми писали, що угорський лоукостер Wizz Air з червня 2025 року закриває рейси з аеропорту Риги. Проте авіакомпанія може повернутися до ринку країни в найближчому чи віддаленому майбутньому.