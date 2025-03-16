Когда откроют аэропорт во Львове — известна дата

Самолет в аэропорту во Львове. Фото: Международный аэропорт "Львов"/Facebook

Стало известно, когда во Львове могут открыть аэропорт имени Даниила Галицкого. Следовательно, прогнозируется, что аэропорт во Львове может заработать в конце весны этого года или летом.

Об этом рассказала гендиректор международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого Татьяна Романовская в комментарии изданию "Высокий Замок".

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Когда заработает аэропорт во Львове

Итак, по оптимистическому сценарию, уже в апреле-мае этого года во Львове могут открыть международный аэропорт "Львов" имени короля Даниила Галицкого для авиационных полетов. Однако, также его открытие может состояться летом.

Как выяснилось, то сейчас около 5-7 авиакомпаний готовы работать во Львове (в течение месяца после запуска терминала). Кроме того, правительство рассматривает открытие ужгородского аэропорта.

По словам гендиректора львовского аэропорта, из Львова готовы летать авиакомпании Wizzair, Air Baltic, Турецкие авиалинии, Sky Up, Австрийские авиалинии, Lufthansa, LOT.

"Сейчас речь идет о возобновлении регулярных рейсов из Львова. Чартерные рейсы, скорее всего, будет пробовать вернуть авиакомпания Sky Up. У них хорошая сеть маршрутов в Европе. Те же маршруты готовы выполнять и из Львова. Или из другого украинского города. В этом году представители авиакомпании вышли к нам с коммуникацией, провели свои аудиты. Представители Wizzair еще в прошлом году провели свой аудит. Проводят предварительный анализ и когда будет решение об открытии неба, в течение трех-четырех дней приезжают к нам работать", — рассказала Татьяна Романовская.

А также добавила, что сейчас туристические компании и туроператоры продают украинцам туры на летний сезон из аэропортов Польши и ЕС. Татьяна Романовская отмечает, что если откроют аэропорт во Львове, туроператоры оперативно переориентируются, потому что это будет удобнее и значительно дешевле, чем из ЕС.

"Мы бы хотели, чтобы открытие аэропорта состоялось в летний период, потому что понимаем, что основной авиационный трафик приходится на отпуска, лето и, когда длинный день, Если это произойдет уже в апреле или мае, то для нас это будет очень хорошо", — резюмировала гендиректор международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого Татьяна Романовская.

Напомним, ранее опытная путешественница поделилась секретом, как избежать дополнительных сборов авиакомпании Ryanair, которые с вас могут взимать в аэропорту. Пассажиры имеют возможность получить услуги, которые входят в стоимость билета.

Ранее мы писали, что венгерский лоукостер Wizz Air с июня 2025 года закрывает рейсы из аэропорта Риги. Однако авиакомпания может вернуться на рынок страны в ближайшем или отдаленном будущем.