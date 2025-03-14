Україна в ЄС 2025 - що потрібно для вступу і коли це можливо

Коли Україна стане членом ЄС — що для цього потрібно
Україна вже понад два десятиліття прагне стати членом Європейського Союзу, однак цей шлях виявився довгим і складним. Попри статус кандидата, отриманий у 2022 році, наша країна досі не стала повноправним членом ЄС. Європейський Союз висуває жорсткі критерії для нових членів, які включають економічну стабільність, верховенство права, боротьбу з корупцією та узгодження законодавства з європейськими нормами.
Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чому Україна досі не в ЄС.
Коли Україна буде в ЄС
Більшість опитаних українців підтримують вступ до ЄС. Вони вважають, що членство допоможе підняти рівень життя, покращити економічну ситуацію та зміцнити міжнародні позиції України. Проте є й ті, хто скептично оцінює швидкість цього процесу.
"Як на мене, в Україні не достатньо пророблені всі етапи для того, щоб вступити в ЄС. Є певні огріхи: щодо навчання та внутрішньої політики", — каже дівчина.
"Це ніхто не зможе сказати, це залежить від Євросоюзу. Якщо Союз нам буду допоможе, то ми зможемо стати повноцінними членами ЄС", — зазначає жінка.
"Колись політики не зробили достатньо, щоб зараз ми могли увійти в ЄС. Сьогодні та в майбутньому потрібно провести багато роботи в країні, щоб у нас були шанси стати членом ЄС", — наголошує дівчина.
"Я не проти ЄС, але є свої плюси та мінуси. Але чому нам не дають вступити в ЄС? Я думаю, нас могли б і під час війни прийти в Союз, головне було б бажання", — ділиться думками опитана львів'янка.
До слова, остаточні терміни вступу залишаються невизначеними. Все залежить від темпів реформ в Україні та політичної волі європейських країн. Оптимістичний прогноз — до 2030 року, однак у разі затягування реформ або зміни геополітичної ситуації цей процес може тривати довше.
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