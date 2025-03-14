Украина в ЕС 2025 - что нужно для вступления и когда это возможно

Украинцы во Львове. Фото: Новини.LIVE

Украина уже более двух десятилетий стремится стать членом Европейского Союза, однако этот путь оказался долгим и сложным. Несмотря на статус кандидата, полученный в 2022 году, наша страна до сих пор не стала полноправным членом ЕС. Европейский Союз выдвигает жесткие критерии для новых членов, которые включают экономическую стабильность, верховенство права, борьбу с коррупцией и согласование законодательства с европейскими нормами.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, почему Украина до сих пор не в ЕС.

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Когда Украина будет в ЕС

Большинство опрошенных украинцев поддерживают вступление в ЕС. Они считают, что членство поможет поднять уровень жизни, улучшить экономическую ситуацию и укрепить международные позиции Украины. Однако есть и те, кто скептически оценивает скорость этого процесса.

"Как по мне, в Украине недостаточно проработаны все этапы для того, чтобы вступить в ЕС. Есть определенные огрехи: по обучению и внутренней политике", — говорит девушка.

"Это никто не сможет сказать, это зависит от Евросоюза. Если Союз нам буду поможет, то мы сможем стать полноценными членами ЕС" — отмечает женщина.

"Когда-то политики не сделали достаточно, чтобы сейчас мы могли войти в ЕС. Сегодня и в будущем нужно провести много работы в стране, чтобы у нас были шансы стать членом ЕС", — отмечает девушка.

"Я не против ЕС, но есть свои плюсы и минусы. Но почему нам не дают вступить в ЕС? Я думаю, нас могли бы и во время войны прийти в Союз, главное было бы желание", — делится мыслями опрошенная львовянка.

К слову, окончательные сроки вступления остаются неопределенными. Все зависит от темпов реформ в Украине и политической воли европейских стран. Оптимистичный прогноз — до 2030 года, однако в случае затягивания реформ или изменения геополитической ситуации этот процесс может длиться дольше.

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