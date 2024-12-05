Графік відключення світла у Львові 5 грудня

Відновлювальні роботи на лінії електропередач. Фото: ДТЕК

У четвер, 5 грудня, у Львові з 06:00 до 22:00 триватимуть стабілізаційні відключення електроенергії з кількома чергами. Для бізнесу графіки будуть жорсткішими.

Про це повідомили в пресслужбі Укренерго.

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Графіки відключень у Львові 5 грудня

В Укренерго пояснюють, що через масовану ракетно-дронову атаку 28 листопада, яка завдала значних пошкоджень енергетичній інфраструктурі, продовжують діяти обмеження електропостачання.

Для побутових споживачів світло вимикатимуть за графіком:

06:00 — 07:00 — одна черга відключень

07:00 — 20:00 — дві черги відключень

20:00 — 22:00 — одна черга відключень

Бізнесу доведеться працювати в умовах суворіших графіків: вимкнення електроенергії триватимуть з 05:00 до 23:00.

Графіки відключень у Львові на 5 грудня. Фото: Львівобленерго

Нагадаємо, українська енергосистема продовжує відновлюватися після масованої ракетно-дронової атаки з боку Росії. Унаслідок обстрілів 28 листопада пошкоджено енергетичні об’єкти в кількох регіонах. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі складно спрогнозувати, коли ситуація зі світлом стабілізується.