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Когда будут отключать свет во Львове — графики на сегодня

5 декабря 2024 00:09
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
График отключения света во Львове 5 декабря
Ремонтные работы на линии электропередач. Фото: ДТЭК
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В четверг, 5 декабря, во Львове с 06:00 до 22:00 будут стабилизационные отключения электроэнергии с несколькими очередями. Для бизнеса графики ожидаются еще жестче.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

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В Укрэнерго объясняют, что из-за массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября, нанесшей значительные повреждения энергетической инфраструктуре, продолжают действовать ограничения электроснабжения.

Для бытовых потребителей свет будут выключаться по графику:

  • 06:00 — 07:00 — одна очередь отключений
  • 07:00 — 20:00 — две очереди отключений
  • 20:00 — 22:00 — одна очередь отключений

Бизнесу придется работать в условиях более строгих графиков: отключения электроэнергии будут продолжаться с 05:00 до 23:00.

Выключение света Львов
Графики отключений в Киеве на 5 декабря. Фото: Львовоблэнерго

Напомним, украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после массированной ракетно-дроновой атаки со стороны России. В результате обстрелов 28 ноября повреждены энергетические объекты в нескольких регионах. Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что сейчас сложно спрогнозировать, когда ситуация со светом стабилизируется.

Львов сфера энергетики Укрэнерго отключения света свет графики отключений света

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