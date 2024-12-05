График отключения света во Львове 5 декабря

Когда будут отключать свет во Львове — графики на сегодня
В четверг, 5 декабря, во Львове с 06:00 до 22:00 будут стабилизационные отключения электроэнергии с несколькими очередями. Для бизнеса графики ожидаются еще жестче.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.
Графики отключений во Львове 5 декабря
В Укрэнерго объясняют, что из-за массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября, нанесшей значительные повреждения энергетической инфраструктуре, продолжают действовать ограничения электроснабжения.
Для бытовых потребителей свет будут выключаться по графику:
- 06:00 — 07:00 — одна очередь отключений
- 07:00 — 20:00 — две очереди отключений
- 20:00 — 22:00 — одна очередь отключений
Бизнесу придется работать в условиях более строгих графиков: отключения электроэнергии будут продолжаться с 05:00 до 23:00.
Напомним, украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после массированной ракетно-дроновой атаки со стороны России. В результате обстрелов 28 ноября повреждены энергетические объекты в нескольких регионах. Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что сейчас сложно спрогнозировать, когда ситуация со светом стабилизируется.
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