Колишній військовий прокурор влаштував п'яну ДТП у Львові: подробиці скандалу

Колишній військовий прокурор Олександр Кащук. Фото: zaxid.net

У понеділок увечері, 17 квітня, колишній військовий прокурор Олександр Кащук за кермом кросовера Honda CR-V їздив Львовом у нетверезому стані та в'їхав у припарковане авто біля свого будинку. Коли ж на місце події викликали поліцію, винуватець втік і зачинився у своєму помешканні.

Про це повідомила львівська активістка Світлана Блінова у Facebook.

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Подробиці ДТП

Пошкоджене авто належить активістці Світлані Бліновій.

"Після того як він вдарив моє авто — не планував мені про це сказати. Його перехожі зупинили та стукали в мої колеса, щоб я вийшла. Його буквально витягнули із авто", — зазначила вона.

У коментарі ZAXID.NET Світлана Блінова уточнила, що п’яного водія Honda CR-V побачив інший водій в районі Личаківської виправної колонії на вул. Шевченка, їхав за ним всю дорогу та мигав, щоб той зупинився. Наздогнати неадекватного водія Honda CR-V вдалося біля будинку вул. Під Голоском, 17в, де він проживає. П'яний водій, паркуючись, в’їхав в припарковане авто Світлани Блінової. Це трапилося увечері близько 21:15.

Зі слів активістки, водій був настільки п’яний, "що його буквально витягнули з авто".

"У моєму авто спрацювала сигналізація, я вийшла надвір. Той пан каже до мене: "Добрий вечір. Я все залагоджу, тільки давайте без поліції". Але коли він підійшов до мене ближче, він хитався і дуже сильно смердів алкоголем. Я його спитала, чи він був за кермом. Він відповів ствердно. Я викликала поліцію", — розповіла Блінова. На підтвердження своїх слів львів'янка оприлюднила відео, зняте очевидцями.

Як експрокурор ховався від поліції

Водієм виявився колишній військовий прокурор Олександр Кащук, він навіть представився як "полковник військової прокуратури". На момент ДТП був вдягнений у військову форму, згодом пішов перевдягнувся в цивільний одяг і повернувся. Як тільки на місце події приїхала поліція, він втік, зачинився у своєму помешканні та на жодні вимоги не реагував.

Активістка також опублікувала відео, на якому експрокурор тікає від поліції.

Що відомо про Олександра Кащука

Олександр Кащук раніше працював начальником відділу організаційного та правового забезпечення військової прокуратури Західного регіону. Після розголосу речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко повідомила, що він був звільнений три роки тому — в січні 2020 року.

Судячи з шеврона на військовій формі, Олександр Кащук зараз, імовірно, служить в одній з військових частин Львівщини.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині внаслідок потрійної ДТП, у якій зіткнулися дві вантажівки та автомобіль, загинув 56-річний водій однієї з вантажівок. Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 квітня поблизу села Янгелівка Золочівського району на автодорозі "Київ-Чоп".