Бывший военный прокурор устроил пьяное ДТП во Львове: подробности скандала

Бывший военный прокурор Александр Кащук. Фото: zaxid.net

В понедельник вечером, 17 апреля, бывший военный прокурор Александр Кащук за рулем кроссовера Honda CR-V ездил по Львову в нетрезвом состоянии и въехал в припаркованный автомобиль возле своего дома. Когда же на место происшествия вызвали полицию, виновник скрылся и закрылся в своем доме.

Об этом сообщила львовская активистка Светлана Блинова в Facebook.

Читайте также:

Подробности ДТП

Поврежденный автомобиль принадлежит активистке Светлане Блиновой.

"После того как он ударил мой автомобиль — не планировал мне об этом сказать. Его прохожие остановили и стучали в мои колеса, чтобы я вышла. Его буквально вытащили из автомобиля", — отметила она.

В комментарии ZAXID.NET Светлана Блинова уточнила, что пьяного водителя Honda CR-V увидел другой водитель в районе Лычаковской исправительной колонии по ул. Шевченко ехал за ним всю дорогу и мигал, чтобы тот остановился. Догнать неадекватного водителя Honda CR-V удалось у дома по ул. Под Голоском, 17в, где он проживает. Пьяный водитель, паркуясь, въехал в припаркованный автомобиль Светланы Блиновой. Это произошло вечером около 21:15.

По словам активистки, водитель был настолько пьян, "что его буквально вытащили из авто".

"В моем авто сработала сигнализация, я вышла во двор. Тот господин говорит мне: "Добрый вечер. Я все улажу, только давайте без полиции". Но когда он подошел ко мне поближе, он шатался и очень сильно вонял алкоголем. Я его спросила, был ли он за рулем. Он ответил утвердительно. Я вызвала полицию", — рассказала Блинова. В подтверждение своих слов львовянка обнародовала видео, снятое очевидцами.

Как экс-прокурор скрывался от полиции

Водителем оказался бывший военный прокурор Александр Кащук, он даже представился как "полковник военной прокуратуры". В момент ДТП был одет в военную форму, впоследствии ушел и переоделся в гражданскую одежду, после чего вернулся. Как только на место происшествия приехала полиция, он скрылся, закрылся в своем доме и ни на какие требования не реагировал.

Активистка также опубликовала видео, на котором экс-прокурор убегает от полиции.

Что известно об Александре Кащуке

Александр Кащук ранее работал начальником отдела организационного и правового обеспечения военной прокуратуры Западного региона. После огласки спикер Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко сообщила, что он был уволен три года назад — в январе 2020 года.

Судя по шеврону на военной форме, Александр Кащук сейчас, вероятно, служит в одной из воинских частей Львовщины.

Напомним, недавно на Львовщине в результате тройного ДТП, в котором столкнулись два грузовика и автомобиль, погиб 56-летний водитель одного из грузовиков. Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 апреля вблизи села Янгелевка Золочевского района на автодороге "Киев-Чоп".