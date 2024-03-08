Командир взводу 241 бригади розповів про своє відновлення після ампутації

Захисник з протезом. Ілюстративне фото: АрміяInform

Багато українських захисників, що були поранені та мали ампутацію, проходять реабілітацію у Львові. Один з них, командир взводу 241 бригади Олесь Скоченко розповів, як триває його відновлення.

Про це військовий поділився у коментарі Новини.LIVE.

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Олесь Скоченко. Фото: Новини.LIVE

Відновлення після ампутації

Військовий розповів, що на момент початку повномасштабного вторгнення, він перебував за кордоном.

Олесь вирішив повернутися в Україну та піти до війська.

Під час боїв під Куп’янськом чоловік отримав важке поранення й ампутацію кінцівки, він перебував у стані клінічної смерті, але лікарям вдалося провести реанімацію.

Олесь поділився, що "все ще не відчуває себе на двох ногах", однак після відновлення планує знову поїхати на фронт.

"Я хотів би подорожувати, потім, після війни. Але війна ще не закінчилась і немає чого думати про цивільне життя. Поки що це питання життя і смерті, в тому числі і для мене", — поділився він.

Раніше звільнений з 20-місячного полону військовий розповів, як росіяни ставилися до нього.

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