Командир взвода 241 бригады рассказал о своем восстановлении после ампутации

Защитник с протезом. Иллюстративное фото: АрмияInform

Многие украинские защитники, которые были ранены и имели ампутацию, проходят реабилитацию во Львове. Один из них, командир взвода 241 бригады Олесь Скоченко, рассказал, как идет его восстановление.

Об этом военный поделился в комментарии Новини.LIVE.

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Олесь Скоченко. Фото: Новини.LIVE

Восстановление после ампутации

Военный рассказал, что на момент начала полномасштабного вторжения он находился за границей.

Олесь решил вернуться в Украину и пойти в армию.

Во время боев под Купянском мужчина получил тяжелое ранение и ампутацию конечности, находился в состоянии клинической смерти, но врачам удалось провести реанимацию.

Олесь поделился, что "все еще не чувствует себя на двух ногах", однако после обновления планирует снова уехать на фронт.

"Я хотел бы путешествовать, потом после войны. Но война еще не закончилась, и нечего думать о гражданской жизни. Пока это вопрос жизни и смерти, в том числе и для меня", — поделился он.

Ранее освобожденный из 20-месячного плена военный рассказал, как россияне относились к нему.

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