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Компенсація за майно — що робити постраждалим від повеней і ракетних атак

27 вересня 2024 06:13
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Компенсація за знищене від ракетних ударів житло в Україні — як отримати
Пошкоджений після ракетної атаки будинок у Львові. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

В Україні питання компенсацій за пошкоджене майно стало особливо актуальним через збільшення кількості надзвичайних ситуацій, як-от повені, а також руйнації майна внаслідок ракетних ударів під час війни. Постраждалі громадяни мають право на відшкодування збитків, однак процес отримання компенсацій інколи стає складним та потребує чіткого розуміння алгоритму дій.

Як отримати матеріальну компенсацію від держави, відшкодування збитків після повеней та ракетних ударів, розповіла у коментарі Новини.LIVE юрист Орися Швець. 

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Відшкодування збитків внаслідок надзвичайних ситуацій

Відшкодування матеріальних збитків внаслідок надзвичайних ситуацій регулюється низкою законодавчих актів України, зокрема Законом України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", а також постановами Кабінету Міністрів України, що визначають порядок компенсації збитків. 

У коментарі Новини.LIVE Орися Швець розповіла, що матеріальні збитки внаслідок надзвичайної ситуації, у тому числі повені, повинні компенсувати органи місцевого самоврядування, тобто сільська, селищна чи міська влади. 

"Потерпілому слід звернутися до цих органів із паспортом, або іншим документом, який його заміняє. Якщо такого документа немає, то спочатку треба звернутися до правоохоронних органів", — каже Швець.

До правоохоронних органів потрібно звернутися, щоб написати заяву, а також зібрати докази пошкоджень, такі як фотографії або відео, свідків, а також документи, що підтверджують право власності на пошкоджене майно.

"Внаслідок цього видають довідку, що така особа є постраждалою внаслідок надзвичайних ситуацій, і саме ця довідка, в майбутньому буде підставою для виплати і компенсації завданої шкоди. У випадку, якщо компенсації від органів державної влади немає, потрібно брати письмову відмову і оскаржувати її у суді", — додає адвокат.

Зі слів юриста, для випадків пошкодження майна внаслідок військових дій, таких як ракетні удари, діють окремі урядові постанови, що встановлюють механізми допомоги та компенсації. А саме:

  • Постраждалі повинні звернутися до органів місцевого самоврядування або через додаток "Дія", зареєструвати пошкодження свого майна. Це важливо для документального підтвердження факту руйнувань.
  • Спеціальні комісії на місцях займаються оцінкою збитків. Вони складають офіційні акти, на підставі яких визначається сума компенсації або вид допомоги.
  • Після оцінки збитків постраждалі можуть отримати грошові виплати або матеріальну допомогу у вигляді будівельних матеріалів, необхідних для відновлення житла.
  •  В окремих випадках збитки можуть бути відшкодовані коштом міжнародних програм допомоги або благодійних організацій, які працюють в Україні. 

Нагадаємо, ми раніше писали, як отримати компенсацію за невикористану відпустку воїнам-строковикам.

Ми також писали, як отримати виплати після звільнення із ЗСУ.

Львів гроші компенсація юрист майно ракетний удар

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