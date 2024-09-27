Компенсация за уничтоженное от ракетных ударов жилье в Украине — как получить

Компенсация за имущество — что делать пострадавшим от наводнений и ракетных атак
В Украине вопрос компенсаций за поврежденное имущество стал особенно актуальным из-за увеличения количества чрезвычайных ситуаций, таких как наводнение, а также разрушение имущества в результате ракетных ударов во время войны. Пострадавшие граждане имеют право на возмещение ущерба, однако процесс получения компенсаций иногда становится сложным и требует четкого понимания алгоритма действий.
Как получить материальную компенсацию от государства после наводнений и ракетных ударов, рассказала в комментарии Новини.LIVE юрист Орися Швец.
Возмещение ущерба вследствие чрезвычайных ситуаций
Возмещение материального ущерба в результате чрезвычайных ситуаций регулируется рядом законодательных актов Украины, в частности Законом Украины "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера", а также постановлениями Кабинета Министров Украины, определяющими порядок компенсации убытков.
В комментарии Новини.LIVE Орися Швец рассказала, что материальный ущерб в результате чрезвычайной ситуации, в том числе наводнения, должны компенсировать органы местного самоуправления, то есть сельские, поселковые или городские власти.
"Пострадавшему следует обратиться в эти органы с паспортом или другим документом, который его заменяет. Если такого документа нет, то сначала нужно обратиться в правоохранительные органы", — говорит Швец.
В правоохранительные органы следует обратиться, чтобы написать заявление, а также собрать доказательства повреждений, такие как фотографии или видео, свидетелей, а также документы, подтверждающие право собственности на поврежденное имущество.
"В результате этого выдают справку, что такое лицо пострадало в результате чрезвычайных ситуаций и именно эта справка в будущем будет основанием для выплаты и компенсации причиненного ущерба. В случае, если компенсации от органов государственной власти нет, нужно брать письменный отказ и обжаловать его в суде", — добавляет адвокат.
По словам юриста, для случаев повреждения имущества в результате военных действий, таких как ракетные удары, действуют отдельные правительственные постановления, устанавливающие механизмы помощи и компенсации. А именно:
- Пострадавшие должны обратиться в органы местного самоуправления или через приложение "Дія", зарегистрировать повреждение своего имущества. Это важно для документального подтверждения факта разрушений.
- Специальные комиссии на местах занимаются оценкой ущерба. Они составляют официальные акты, на основании которых определяется сумма компенсации или вид пособия.
- После оценки ущерба пострадавшие могут получить денежные выплаты или материальную помощь в виде строительных материалов, необходимых для восстановления жилья.
- В отдельных случаях ущерб может быть возмещен на средства международных программ помощи или благотворительных организаций, работающих в Украине.
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