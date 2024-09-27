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Компенсация за имущество — что делать пострадавшим от наводнений и ракетных атак

27 сентября 2024 06:13
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Компенсация за уничтоженное от ракетных ударов жилье в Украине — как получить
Поврежденный после ракетной атаки дом во Львове. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

В Украине вопрос компенсаций за поврежденное имущество стал особенно актуальным из-за увеличения количества чрезвычайных ситуаций, таких как наводнение, а также разрушение имущества в результате ракетных ударов во время войны. Пострадавшие граждане имеют право на возмещение ущерба, однако процесс получения компенсаций иногда становится сложным и требует четкого понимания алгоритма действий. 

Как получить материальную компенсацию от государства после наводнений и ракетных ударов, рассказала в комментарии Новини.LIVE юрист Орися Швец. 

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Возмещение ущерба вследствие чрезвычайных ситуаций

Возмещение материального ущерба в результате чрезвычайных ситуаций регулируется рядом законодательных актов Украины, в частности Законом Украины "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера", а также постановлениями Кабинета Министров Украины, определяющими порядок компенсации убытков.

В комментарии Новини.LIVE Орися Швец рассказала, что материальный ущерб в результате чрезвычайной ситуации, в том числе наводнения, должны компенсировать органы местного самоуправления, то есть сельские, поселковые или городские власти.

"Пострадавшему следует обратиться в эти органы с паспортом или другим документом, который его заменяет. Если такого документа нет, то сначала нужно обратиться в правоохранительные органы", — говорит Швец.

В правоохранительные органы следует обратиться, чтобы написать заявление, а также собрать доказательства повреждений, такие как фотографии или видео, свидетелей, а также документы, подтверждающие право собственности на поврежденное имущество.

"В результате этого выдают справку, что такое лицо пострадало в результате чрезвычайных ситуаций и именно эта справка в будущем будет основанием для выплаты и компенсации причиненного ущерба. В случае, если компенсации от органов государственной власти нет, нужно брать письменный отказ и обжаловать его в суде", — добавляет адвокат.

По словам юриста, для случаев повреждения имущества в результате военных действий, таких как ракетные удары, действуют отдельные правительственные постановления, устанавливающие механизмы помощи и компенсации. А именно:

  • Пострадавшие должны обратиться в органы местного самоуправления или через приложение "Дія", зарегистрировать повреждение своего имущества. Это важно для документального подтверждения факта разрушений.
  • Специальные комиссии на местах занимаются оценкой ущерба. Они составляют официальные акты, на основании которых определяется сумма компенсации или вид пособия.
  • После оценки ущерба пострадавшие могут получить денежные выплаты или материальную помощь в виде строительных материалов, необходимых для восстановления жилья.
  • В отдельных случаях ущерб может быть возмещен на средства международных программ помощи или благотворительных организаций, работающих в Украине.

Напомним, мы ранее писали, как получить компенсацию за неиспользованный отпуск воинам-срочникам.

Мы также писали, как получить выплаты после увольнения из ВСУ.

Львов деньги компенсация юрист имущество ракетный удар

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