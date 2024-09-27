Компенсация за уничтоженное от ракетных ударов жилье в Украине — как получить

Поврежденный после ракетной атаки дом во Львове. Фото: Новини.LIVE

В Украине вопрос компенсаций за поврежденное имущество стал особенно актуальным из-за увеличения количества чрезвычайных ситуаций, таких как наводнение, а также разрушение имущества в результате ракетных ударов во время войны. Пострадавшие граждане имеют право на возмещение ущерба, однако процесс получения компенсаций иногда становится сложным и требует четкого понимания алгоритма действий.

Как получить материальную компенсацию от государства после наводнений и ракетных ударов, рассказала в комментарии Новини.LIVE юрист Орися Швец.

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Возмещение ущерба вследствие чрезвычайных ситуаций

Возмещение материального ущерба в результате чрезвычайных ситуаций регулируется рядом законодательных актов Украины, в частности Законом Украины "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера", а также постановлениями Кабинета Министров Украины, определяющими порядок компенсации убытков.

В комментарии Новини.LIVE Орися Швец рассказала, что материальный ущерб в результате чрезвычайной ситуации, в том числе наводнения, должны компенсировать органы местного самоуправления, то есть сельские, поселковые или городские власти.

"Пострадавшему следует обратиться в эти органы с паспортом или другим документом, который его заменяет. Если такого документа нет, то сначала нужно обратиться в правоохранительные органы", — говорит Швец.

В правоохранительные органы следует обратиться, чтобы написать заявление, а также собрать доказательства повреждений, такие как фотографии или видео, свидетелей, а также документы, подтверждающие право собственности на поврежденное имущество.

"В результате этого выдают справку, что такое лицо пострадало в результате чрезвычайных ситуаций и именно эта справка в будущем будет основанием для выплаты и компенсации причиненного ущерба. В случае, если компенсации от органов государственной власти нет, нужно брать письменный отказ и обжаловать его в суде", — добавляет адвокат.

По словам юриста, для случаев повреждения имущества в результате военных действий, таких как ракетные удары, действуют отдельные правительственные постановления, устанавливающие механизмы помощи и компенсации. А именно:

Пострадавшие должны обратиться в органы местного самоуправления или через приложение "Дія", зарегистрировать повреждение своего имущества. Это важно для документального подтверждения факта разрушений.

Специальные комиссии на местах занимаются оценкой ущерба. Они составляют официальные акты, на основании которых определяется сумма компенсации или вид пособия.

После оценки ущерба пострадавшие могут получить денежные выплаты или материальную помощь в виде строительных материалов, необходимых для восстановления жилья.

В отдельных случаях ущерб может быть возмещен на средства международных программ помощи или благотворительных организаций, работающих в Украине.

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