Що зміниться у Львові з 1 березня — тарифи на комуналку та проїзд

"ЛеоКарт" зможуть оформити дві нові категорії мешканців. Фото: Львівська міськрада, Суспільне. Колаж: Новини.LIVE

Платіжки у березні для мешканців Львова не зміняться — тарифи на комунальні послуги та вартість проїзду залишаються на попередньому рівні. Міська влада пояснює це дією державного мораторію на підвищення цін у період воєнного стану, а також чинними контрактами з постачальниками та програмами підтримки населення.

Якою буде вартість комунальних послуг у Львові з 1 березня — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Скільки у Львові платитимуть за воду

Послуга централізованого водопостачання для львів’ян коштуватиме 17,29 гривні за кубометр, а водовідведення — 8,59 гривні.

На відміну від обласного центру, у місті Буськ із початку року тарифи суттєво зросли: за кубометр води там сплачують 56,92 гривні, а за водовідведення — 27,38 гривні.

Газ і електроенергія

Ціна природного газу для населення встановлена на рівні 7,96 гривні за кубометр і залишатиметься незмінною щонайменше до 30 квітня 2026 року.

Тариф на електроенергію також не переглядатимуть: кіловат-година коштує 4,32 гривні. Для тих, хто користується двозонними лічильниками, вночі (з 23:00 до 07:00) діє знижений тариф — 2,16 гривні за кВт/год.

Вартість проїзду у транспорті

Найбільше заплатять пасажири, які розраховуються готівкою — 25 гривень за поїздку. Водночас електронні способи оплати дозволяють зекономити:

17 гривень — при використанні картки "ЛеоКарт" або застосунку LeoCard;

20 гривень — при оплаті банківською карткою чи через NFC-пристрій.

У місті продовжує діяти єдиний електронний квиток для всіх видів транспорту. За безквитковий проїзд передбачено штраф у розмірі 400 гривень. Міська влада розраховує, що цифрові інструменти оплати допоможуть скоротити кількість порушень та спростити користування транспортом.

За попередніми оцінками, перегляд вартості комунальних послуг можливий не раніше завершення опалювального сезону.

Зміни до "ЛеоКарт"

З березня пільгову "ЛеоКарт" зможуть оформити дві нові категорії мешканців громади. Йдеться про пенсіонерів, які отримують пенсію по втраті годувальника, та пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугу років із числа осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців надстрокової служби і військової служби за контрактом.

Пільга надається мешканцям, які досягли 60-річного віку та зареєстровані у Львівській міській територіальній громаді. Виготовлення персоналізованої "ЛеоКарт" для цих категорій здійснюється на платній основі — вартість становить 60 грн.

Отже, у березні жителі Львова сплачуватимуть за світло, газ, воду та проїзд за вже встановленими тарифами. Будь-які зміни можливі лише після окремих рішень на державному чи місцевому рівні.

Які ще зміни очікують на українців у березні

З 1 березня в Україні відбудеться індексація пенсій. Хоча підвищення стосується всіх громадян похилого віку, проте деякі з них можуть не відчути змін.

Також у березні виведуть з обігу деякі паперові купюри. Йдеться про гривні старого зразка, термін експлуатації яких давно минув — банкнот 1, 2, 5 та 10 грн зразків 2003-2007 років випуску.