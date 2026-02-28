Просмотрят ли платежки в марте — тарифы для львовян

Вода, свет, газ — какие цены будут действовать для жителей Львова
В марте жители Львова получат платежки без новых сумм — пересмотра тарифов пока не предусмотрено. Стоимость жилищно-коммунальных услуг и проезда в общественном транспорте останется на прежнем уровне.
Какой будет стоимость коммунальных услуг во Львове с 1 марта — читайте в материале Новини.LIVE.
Сколько во Львове будут платить за воду
Услуга централизованного водоснабжения для львовян обойдется в 17,29 гривны за кубометр, а водоотведение — в 8,59 гривны.
В то же время в городе Буск с начала года тарифы существенно выросли: там за кубометр воды платят 56,92 гривны, а за водоотведение — 27,38 гривны.
Газ и электроэнергия
Цена природного газа для населения установлена на уровне 7,96 гривны за кубометр и останется неизменной как минимум до 30 апреля 2026 года.
Тариф на электроэнергию также не изменится: один киловатт-час стоит 4,32 гривны. Для потребителей с двухзонными счетчиками в ночной период (с 23:00 до 07:00) действует сниженная ставка — 2,16 гривны за кВт⋅ч.
Стоимость проезда в транспорте
Больше всего заплатят пассажиры, рассчитывающиеся наличными, — 25 гривен за поездку. При этом безналичные способы оплаты позволяют сэкономить:
- 17 гривен — при использовании карты "ЛеоКарт" или приложения LeoCard;
- 20 гривен — при оплате банковской картой или через NFC-устройство.
В городе продолжает действовать единый электронный билет для всех видов транспорта. За безбилетный проезд предусмотрен штраф в размере 400 гривен. В мэрии рассчитывают, что цифровые способы оплаты помогут сократить количество нарушений и упростят пользование транспортом.
По предварительным оценкам, пересмотр стоимости коммунальных услуг возможен не ранее окончания отопительного сезона.
Изменения для "ЛеоКарт"
С марта льготную "ЛеоКарт" смогут оформить две новые категории жителей громады. Речь идет о пенсионерах, получающих пенсию по потере кормильца, а также о пенсионерах, получающих пенсию за выслугу лет из числа офицерского состава, прапорщиков, мичманов, военнослужащих сверхсрочной службы и контрактников.
Льгота предоставляется жителям, достигшим 60-летнего возраста и зарегистрированным во Львовской городской территориальной громаде. Изготовление персонализированной "ЛеоКарт" для этих категорий осуществляется на платной основе — стоимость составляет 60 гривен.
Таким образом, в марте жители Львова будут оплачивать свет, газ, воду и проезд по действующим тарифам. Любые изменения возможны только после отдельных решений на государственном или местном уровне.
Какие еще изменения ожидают украинцев в марте
С 1 марта в Украине пройдет индексация пенсий. Хотя повышение касается всех граждан пожилого возраста, некоторые из них могут не ощутить существенных изменений.
Кроме того, в марте из обращения выведут часть бумажных банкнот. Речь идет о гривнах старого образца, срок эксплуатации которых давно истек — банкнот 1, 2, 5 и 10 грн образцов 2003-2007 годов выпуска.
Читайте Новини.LIVE!