Вода, свет, газ — какие цены будут действовать для жителей Львова

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 21:30
Просмотрят ли платежки в марте — тарифы для львовян
"Леокарт" смогут оформить две новые категории жителей. Фото: Львовский горсовет, Суспільне. Коллаж: Новини. LIVE

В марте жители Львова получат платежки без новых сумм — пересмотра тарифов пока не предусмотрено. Стоимость жилищно-коммунальных услуг и проезда в общественном транспорте останется на прежнем уровне.

Какой будет стоимость коммунальных услуг во Львове с 1 марта — читайте в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Сколько во Львове будут платить за воду

Услуга централизованного водоснабжения для львовян обойдется в 17,29 гривны за кубометр, а водоотведение — в 8,59 гривны.

В то же время в городе Буск с начала года тарифы существенно выросли: там за кубометр воды платят 56,92 гривны, а за водоотведение — 27,38 гривны.

Газ и электроэнергия

Цена природного газа для населения установлена на уровне 7,96 гривны за кубометр и останется неизменной как минимум до 30 апреля 2026 года.

Тариф на электроэнергию также не изменится: один киловатт-час стоит 4,32 гривны. Для потребителей с двухзонными счетчиками в ночной период (с 23:00 до 07:00) действует сниженная ставка — 2,16 гривны за кВт⋅ч.

Стоимость проезда в транспорте

Больше всего заплатят пассажиры, рассчитывающиеся наличными, — 25 гривен за поездку. При этом безналичные способы оплаты позволяют сэкономить:

  • 17 гривен — при использовании карты "ЛеоКарт" или приложения LeoCard;
  • 20 гривен — при оплате банковской картой или через NFC-устройство.

В городе продолжает действовать единый электронный билет для всех видов транспорта. За безбилетный проезд предусмотрен штраф в размере 400 гривен. В мэрии рассчитывают, что цифровые способы оплаты помогут сократить количество нарушений и упростят пользование транспортом.

По предварительным оценкам, пересмотр стоимости коммунальных услуг возможен не ранее окончания отопительного сезона.

Изменения для "ЛеоКарт"

С марта льготную "ЛеоКарт" смогут оформить две новые категории жителей громады. Речь идет о пенсионерах, получающих пенсию по потере кормильца, а также о пенсионерах, получающих пенсию за выслугу лет из числа офицерского состава, прапорщиков, мичманов, военнослужащих сверхсрочной службы и контрактников.

Льгота предоставляется жителям, достигшим 60-летнего возраста и зарегистрированным во Львовской городской территориальной громаде. Изготовление персонализированной "ЛеоКарт" для этих категорий осуществляется на платной основе — стоимость составляет 60 гривен.

Таким образом, в марте жители Львова будут оплачивать свет, газ, воду и проезд по действующим тарифам. Любые изменения возможны только после отдельных решений на государственном или местном уровне.

Какие еще изменения ожидают украинцев в марте

С 1 марта в Украине пройдет индексация пенсий. Хотя повышение касается всех граждан пожилого возраста, некоторые из них могут не ощутить существенных изменений.

Кроме того, в марте из обращения выведут часть бумажных банкнотРечь идет о гривнах старого образца, срок эксплуатации которых давно истек — банкнот 1, 2, 5 и 10 грн образцов 2003-2007 годов выпуска. 

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
