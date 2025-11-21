Відео
Комуналка та продаж ялинок — що зміниться у Львові з 1 грудня

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 20:21
Оновлено: 17:49
Що зміниться для львів'ян з 1 грудня — ціни на комунальні послуги та коли продаватимуть ялинки
Комунальна платіжка. Фото: UA News

З 1 грудня у Львові не очікується змін щодо вартості комунальних тарифів. Натомість у кожному районі міста з’являться мініринки з ялинками.

Скільки львів'яни платитимуть за комунальні послуги з 1 грудня

Читайте також:

Тарифи на електроенергію у Львові з 1 грудня

З 1 грудня 2025 року у Львові тарифи на електроенергію залишаться без змін. Тобто 4,32 грн за кВт/год. А також для власників двозонних лічильників нічний тариф — 2,16 гривень за кВт/год.

Вартість газу для населення Львова з 1 грудня

За річним контрактом від "Нафтогазу" з 1 грудня 2025 року вартість газу для населення Львова не зміниться і складе 7,96 гривень за кубометр. Цей тариф діятиме до кінця квітня 2026 року. 

Вартість водопостачання та водовідведення у Львові з 1 грудня

Тарифи на водопостачання та водовідведення у Львові залишаться без змін щонайменше до квітня 2025 року. Тобто з 1 грудня 2025 року львів’яни платитимуть за централізоване водопостачання 17,29 гривень за кубометр, а за водовідведення — 8,59 гривень за кубометр.

Проїзд у Львові

З 1 грудня вартість проїзду у громадському транспорті Львова становитиме: 17 гривень при оплаті "ЛеоКарт" або через додаток LeoCard, 20 гривень при оплаті банківською карткою чи пристроєм з NFC, а при оплаті готівкою водію — 25 гривень. Для студентів, які сплачують "ЛеоКарт", діятиме пільговий тариф 8,5 гривень за поїздку. 

Тобто змін не передбачається.

Штраф за безквитковий проїзд становитиме 400 гривень.

Продаж ялинок

Крім, того з 1 грудня у кожному районі Львова стартує продає ялинок. Загалом буде 25 місць для продажу хвойних.

Найбільше майданчиків для продажу ялинок передбачили у Шевченківському районі — їх буде шість,  у Франківському — чотири місця, у Залізничному — три місця, натомість у Сихівському, Личаківському та Галицькому районах Львова й у Винниках облаштують по два місця для продажу ялинок.

Нагадаємо, з 1 грудня 2025 року зросте розмір доплат членам сімей Героїв Небесної Сотні

Крім того, "Київстар" з 1 грудня підніме вартість кількох тарифних планів

тарифи Львів електроенергія грудень новорічна ялинка проїзд
Іванна Чайка
Автор:
Іванна Чайка
